New York im Trump-Fieber: „Tick tack, die Zeit läuft ab“

Ex-US-Präsident Trump hatte eine Anklage gegen ihn für Dienstag prophezeit. In New York wappneten sich die Sicherheitskräfte für mögliche Proteste.

Am Dienstagvormittag Ortszeit herrschte in New York noch gespannte Ruhe. Nur ein Heer von Reportern und eine Handvoll Demonstranten vor den eilig aufgestellten Barrikaden vor dem Gerichtsgebäude im zentralen Stadtteil Manhattan deuteten darauf hin, dass es mit dem Frieden bald vorbei sein könnte. „Trump ist schuldig!“ und „Tick tack, die Zeit läuft ab“, prangte auf den Plakaten, die Gegner des früheren US-Präsidenten Donald Trump strahlend in die Kameras hielten.

Dieser selbst hatte am Samstag auf seinem Netzwerk „Truth Social“ eine politische Bombe gezündet, die das Land seitdem in Atem hält. In (teils wirren) Tweets hatte er eine Anklage gegen ihn durch den Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, für Dienstag prophezeit – und seine Anhänger im selben Atemzug zu Protesten aufgerufen. Trump berief sich auf angeblich durchgesickerte Informationen der „korrupten Staatsanwaltschaft“. Mitarbeiter Trumps konnten sich die Festlegung auf dieses Datum allerdings nicht erklären. Der Post basiere auf Medienberichten, sagte Susan Necheles, eine seiner Anwältinnen. Die Staatsanwaltschaft schwieg.