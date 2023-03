Wer will? Wer hat noch nicht?

In der SPÖ läuft die große Castingshow zur Kür an der Parteispitze unter dem Motto „Wer hat noch nicht? Wer will noch einmal?“ Unter den Genossinnen und Genossen herrschen Unruhe und Missmut, erst recht in den Führungsgremien.

Pamela Rendi-Wagner: Eine schöne Bescherung ist das. Mit deiner Mitgliederbefragung hast du uns was eingebrockt. Danke, HP!



Hans Peter Doskozil: So hab ich mir das nicht vorgestellt. Das kannst du mir glauben, Pam. Das ist ja wie bei den Grünen, wo sich plötzlich die Basiswappler wichtig machen.



Christian Deutsch: Und wer weiß, wer da noch aller aus dem Gebüsch hüpft? Am Ende noch der Christian Kern. Oder gar der Fredi Gusenbauer. Das kommt davon, wenn man nicht auf den Michi Ludwig und die Wiener SPÖ hört. Und die armen Salzburger müssen das Ganze bei der Landtagswahl ausbaden.



Rendi-Wagner: Die Niederlage kannst du dir dann auf deine Fahne heften, HP. Mach dich auf ein Pfeifkonzert am 1. Mai gefasst.



Doskozil: Das mit der Kandidatur, das war vielleicht ein bisserl voreilig. Das muss ich mir noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht sollte ich eine eigene Burgenland-Partei gründen.



Rendi-Wagner: Ich hab auch keine Lust, am 1. Mai auf dem Rathausplatz zu winken. Der Michi Ludwig schupft das allein. (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2023)