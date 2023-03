Der nächste Kandidat: Auch Andreas Babler will SPÖ-Chef werden

Die Liste jener, die sich um den SPÖ-Vorsitz bewerben, ist um einen prominenten Namen länger. Der Traiskirchner Bürgermeister gab seinen Kandidatur auf Twitter bekannt.

Die Abstimmung über den künftigen SPÖ-Chef oder -Chefin wird noch ein Stück weit spannender. Andreas Babler, Bürgermeister von Traiskirchen, hat auf Twitter bekannt gegeben, ebenfalls für den Parteivorsitz kandidieren zu wollen. Babler gilt als mit großem Selbstbewusstsein ausgestattet und als dezidierter Vertreter des linken Parteienflügels.

„Ich kandidiere, weil ich mir sicher bin, dass wir gemeinsam eine starke Kraft sein können. Weil ich mir sicher bin, dass wir für die Leute da sein müssen, weil alle anderen Parteien auf sie pfeifen“, schreibt Babler auf Twitter.

Babler war im Jänner von Platz 35 auf der Landesliste der SPÖ in einen Vorzugsstimmenwahlkampf gestartet, hat allein in seiner Heimatgemeinde Traiskirchen, wo er Bürgermeister ist, nach eigenen Angaben "unglaubliche" 3500 "Persönliche" erhalten. Die Sozialdemokraten legten dort um 3,81 Prozentpunkte auf 46,63 Prozent zu, verglichen mit der Landtagswahl 2018. Nach der Amtsübernahme von Sven Hergovich als Landesparteichef in Niederösterreich, wurde Babler als Bundesrat entsandt.

Von 24. April bis 10. Mai können SPÖ-Mitglieder über die Parteiführung abstimmen. Die endgültige Entscheidung soll ein Sonderparteitag am 3. Juni bringen. Dem vorangegangen waren schon seit längerem andauernde Querelen zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Endgültig eskaliert war die Lage nach den Stimmeneinbußen der SPÖ bei der Kärntner Landtagswahl.

Bei einer Präsidiumssitzung am Mittwoch einigte man sich in der SPÖ darauf, dass jedes Parteimitglied bei der Befragung antreten darf. Eine Parteifunktion ist dafür nicht notwendig. Noch bis Freitag hat man Zeit einzutreten und dann selbst zu kandidieren bzw. mitzuwählen. Neben Rendi-Wagner und Doskozil treten aktuell noch der Wiener Bezirksfunktionär Nikolaus Kowall sowie weitere Kandidaten und Kandidatinnen an. Laut nicht bestätigten Medienberichten soll die Liste bereits ein Dutzend Namen enthalten.

Stimmberechtigt sind Personen, die bis Freitag, 23.59 Uhr, als Mitglieder im Personensystem erfasst sind. Wer sich online anmeldet, ist aber noch nicht automatisch sofort SPÖ-Mitglied. Die Daten werden nämlich an die Bundesländer weitergeleitet und dort bearbeitet, wo auch die Eintragung in das Personensystem abgewickelt wird. Erst dann gilt die Person als Mitglied. Die Landesorganisationen sollen sicherstellen, dass die Anmeldungen bis spätestens Freitag ins Personensystem eingetragen werden. Mit einem Mitgliedsbeitrag von 6,50 monatlich dürfte es auch keine hohen finanziellen Hürden geben.

Prominente Partei-Rückkehrer

Auch ein paar bekannte Namen fanden sich bereits unter den neuen SPÖ-Mitgliedern. So schrieb der Schriftsteller Robert Menasse auf Facebook: "Ich kann dem Siechtum und langsamen Sterben einer Partei, der wir historisch so viel zu verdanken haben, nicht länger zuschauen. Ich war jahrelang SPÖ-Mitglied, bin irgendwann aus Frust ausgetreten." Er sei erleichtert, dass Kowall "auf die Bühne gesprungen ist".

In den Schoß der Partei zurückgekehrt ist auch Fußi, der seine Entscheidung auf Twitter bekannt gab. Erste Gratulationen gab es vom verifizierten Account des ehemaligen SPÖ-Chefs Christian Kern ("Willkommen. Kannst froh sein, dass die Ochsentour vorbei ist. Ich hab meine Politkarriere noch mit dem Austragen von Flugblättern und der Organisation von Hendlschnapsen begonnen"). Fußi bestätigte den Schritt - und schloss zumindest nicht aus, auch noch selbst als SPÖ-Chef zu kandidieren.

