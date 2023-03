Unternehmen, für die Frauen arbeiten wollen

Great Place to Work ermittelte zum ersten Mal die Best Workplaces for Women. Was sie auszeichnet: Jobs mit Sinn und flexibler Zeiteinteilung motivieren Frauen zu Höchstleistungen.

Was Unternehmen für Frauen besonders attraktiv macht, ermittelte Great Place to Work in anonymen Mitarbeiterbefragungen. Vor allem fünf Themen scheinen hier den Unterschied auszumachen:

Faire/Angemessene Erfolgsbeteiligung und gerechte Beförderungen Glaubwürdige Führung Respektvolles Zusammenarbeiten Guter Teamgeist Sinnvoller Job

Eine zentrale Rolle spielt auch Flexibilität: Arbeitnehmerinnen, die sich in einem hohen Maße ihre Arbeitszeit einteilen können, wenn sie es für notwendig halten, geben dreimal eher an, dass

sie zufrieden mit der Höhe ihrer Bezahlung sind,

sie Beförderungen als fair empfinden,

die Mitarbeitenden gerne zur Arbeit kommen,

sie Freunden und Familie ihre Organisation als sehr guten Arbeitgeber weiterempfehlen würden und

ihre Arbeit für sie weit mehr als nur ein „Job“ ist.

Mehr Entfaltung, mehr Stolz, mehr Fairness

Die Best Workplaces for Women-Daten von Great Place To Work zeigen: Vor allem junge Frauen und Frauen, die seit weniger als fünf Jahren in einem Betrieb arbeiten, suchen nach Jobs mit Sinn und Bedeutung. Sie wollen einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen, die für sie mehr als nur ein Job ist.

Wenn für Mitarbeiterinnen ihre Arbeit besondere Bedeutung und Sinn hat und sie sagen können, dass ihre Tätigkeit weit mehr als nur ein „Job“ für sie ist, dann geben sie dreimal häufiger an, dass

sie ihre Fähigkeiten hier optimal einbringen können,

sie stolz sind, anderen erzählen zu können, dass sie hier arbeiten und

die Mitarbeitenden hier für die geleistete Arbeit angemessen bezahlt werden.

Das sind die Best Workplaces For Women 2023 basierend auf rund 7.000 Antworten aus Mitarbeiterbefragungen in Unternehmen, die mehr als 17.000 Mitarbeitende repräsentieren: