Folgen des Zyklon "Judy", der Anfang März über Vanuatu gewütet hat. (c) Jean Baptiste Jeangene Vilmer

Klimakrise, Klimaänderung – für viele Begriffe, die in der Zukunft ankern, weit weg von der Wirklichkeit des Alltags. Für manche ist es Realität. Der internationale Gerichtshof soll nun nach den Verantwortlichen suchen.

„Wer trägt die Verantwortung für die Auswirkungen der Klimakrise?“ Das ist die Kernfrage, die beantwortet werden soll. Es sollen Richterinnen sein, die international gültiges Recht sprechen sollen. Diesen Anstoß haben die Vereinten Nationen in ihrer Generalversammlung am vergangenen Mittwoch gegeben und in eine Resolution gepackt.