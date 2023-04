Max Verstappen gewann Chaos-GP in Melbourne

Chaos nach zweitem Wiederbeginn zwei Runden vor Schluss: Weltmeister Max Verstappen fuhr zu seinem ersten Sieg beim Großen Preis von Australien.

Red Bull Racing ist auch im dritten Lauf der diesjährigen Formel-1-WM das Maß der Dinge gewesen. Am Sonntag fuhr Weltmeister Max Verstappen zum Sieg beim Großen Preis von Australien. Der Niederländer setzte sich in Melbourne bei seinem 37. Grand-Prix-Erfolg vor Lewis Hamilton im Mercedes und Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso durch, der zum dritten Mal heuer den dritten Platz belegte. Für Verstappen, der die WM-Führung ausbaute, war es der erste Sieg in Australien.

Der Brite Hamilton holte seinen ersten Podestplatz in dieser Saison. Nach der Fahrt ins Ziel liefen aber noch Untersuchungen, die Strafen und damit Verschiebungen nach sich ziehen könnten.

Einer der Pechvögel in einem turbulenten Rennen mit mehreren Safety-Car-Phasen und einem chaotischen zweiten Restart zwei Runden vor Schluss war sein Mercedes-Teamkollege George Russell, den nach nicht einmal 20 Runden ein Motorschaden zum Aufgeben gezwungen hatte. In der Anfangsphase des Rennens hatte Russell geführt.