Johnny Depp spielt im Eröffnungsfilm in Cannes mit

(c) Stéphanie Branchu / Why Not Productions/Filmfestival Cannes

Maïwenn spielt die Mätresse Marie-Jeanne Bécu, Johnny Depp Königs Ludwig XV. (c) Stéphanie Branchu / Why Not Productions/Filmfestival Cannes

Die Filmfestspiele in Cannes werden im Mai mit dem Historienfilm "Jeanne du Barry“ von Regisseurin Maïwenn eröffnet. Johnny Depp verkörpert darin König Ludwig XV..

Gut zwei Jahre ist es her, seitdem man Hollywoodstar Johnny Depp in einer größeren Rolle auf der Leinwand gesehen hat. Das wird sich heuer ändern: Depp spielt im Historienfilm "Jeanne du Barry" mit, der am 16. Mai die Filmfestspiele in Cannes eröffnen wird. Das teilte das Festival am Donnerstag mit. Der Film der französischen Schauspielerin und Regisseurin Maïwenn erzählt von Marie-Jeanne Bécu (1743-1793), einer Mätresse des französischen Königs Ludwigs XV., der von Depp verkörpert wird. Maïwenn selbst spielt Bécu.

Depp war zuletzt 2020 im Drama "Minamata" zu sehen, das von dem Fotografen W. Eugene Smith erzählt. 2022 veröffentlichte er ein Musikalbum mit dem Gitarristen Jeff Beck.

Schlagzeilen machte er im vergangenen Jahr aber weder mit Musik noch mit Filmen, sondern mit einem Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard. Die früheren Eheleute warfen sich darin häusliche Gewalt vor. Depp errang vor Gericht einen weitgehenden Sieg, ihm wurde hoher Schadenersatz zugesprochen. Doch der Prozess könnte wiederholt werden: Heard hat angekündigt, das Urteil anzufechten.

Die Schauspielkarrieren der beiden waren durch den Gerichtsstreit zeitweise eingebrochen. So war Depp etwa 2020 in "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" durch den Dänen Mads Mikkelsen ersetzt worden. Sein Werbevertrag mit Dior wurde inzwischen verlängert.

(APA/dpa)