Silvio Berlusconi auf der Intensivstation: Der Winter des Patriarchen

Der Ex-Premier und Medientycoon liegt mit einer Lungenentzündung, erschwert durch eine Leukämie, auf der Intensivstation einer Mailänder Klinik. Seine Partei, Forza Italia, streitet indessen bereits um sein politisches Erbe.

„Berlusconi ist unser Löwe. Er gibt nicht auf“: So versuchte Außenminister Antonio Tajani am Donnerstag Optimismus zu versprühen. Denn der Gesundheitszustand von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi ist sehr kritisch: Der 86-Jährige hat die Nacht zum Donnerstag in der Intensivstation des Mailänder Krankenhauses San Raffaele verbracht. Das Spital, in dem Berlusconi in den vergangenen Jahren wegen unterschiedlichster Erkrankungen immer wieder behandelt worden war, war von Journalisten belagert.

An das Krankenbett wurden nur die engsten Angehörigen und Verwandten gelassen. Laut Medienangaben leidet der Politiker und Medienzar an Leukämie. Der Blutkrebs habe eine Lungenentzündung ausgelöst, hieß es. Am Donnerstag begann Berlusconi eine Chemotherapie. Sein Zustand sei „ernst, aber stabil“, hieß es.

Mit „Unsterblichkeit“ geprahlt