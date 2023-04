Per Tesla ad Astra

Teil 11 von 52

. . . was bisher geschah. Ellis ist bei Byamba im 10. Bezirk, Hanna ist bei Manfred und Herrn Stefanov am Siebenbrunnenplatz, Moritz spielt jetzt keine Rolle, und Boss Anis gönnt sich eine Arbeitspause.

Dass die Leute heute alles bestellen und nicht mehr selber kochen wollen“, so Alis Frau, die in der eigenen Küche steht und Köfte macht, „ist der Untergang des Abend- als auch des Morgenlandes.“ Sie sagt es nicht genau so, aber im Wesentlichen trifft diese Wiedergabe den Inhalt ihrer Aussage. Ali, nach kapitalistischer Logik, entgegnet, dass die Rider vom Lieferdienst Wien aber auch gute Kunden sind in seinem Supermark ohne T, dass das Radfahren außerdem zur Fitness beiträgt und das Klima schont. „Seit diese Mädchen dabei sind“, erwidert Alis Frau und hackt dabei eine besonders große Zwiebel in kleine Stücke, „interessierst du dich plötzlich fürs Klima.“