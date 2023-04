Ungarns Außenminister verhandelt in Moskau über Energiefragen

Die russische Rosatom baut in Paks zwei neue Reaktoren. Aber auch um den Gas- und Erdölbedarf Ungarnd zu decken, bedürfe es "der ungestörten ungarisch-russischen Zusammenarbeit“, sagt Péter Szijjártó.

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó ist am Dienstag zu Gesprächen über Fragen der Energieversorgung nach Moskau gereist. Für die Sicherheit der ungarischen Energieversorgung seien Gas- und Erdöllieferungen sowie die ungestörten Lieferungen von Brennstäben für das ungarische Atomkraftwerk Paks unumgänglich, hieß es auf der Facebook-Seite des Ministers.

Um diese drei Bedingungen zu erfüllen, bedürfe es "der ungestörten ungarisch-russischen Zusammenarbeit" in Energiefragen. In Moskau verhandelte Szijjártó mit dem für Energieangelegenheiten verantwortlichen stellvertretenden Ministerpräsidenten Alexander Novak sowie mit dem Generaldirektor der staatlichen russischen Atombehörde Rosatom, Alexej Lichatschew. Rosatom baut in Paks zwei neue Reaktoren, wobei Russland den Löwenanteil des Projektes mittels eines Darlehens an Ungarn in Höhe von zehn Milliarden Euro finanziert.

Warnung vor Chinas wachsendem Energiegedarf

Der Minister erinnerte an die Internationale Energiebehörde, die vor dem radikal steigenden Energiebedarf der wieder in Gang kommenden chinesischen Wirtschaft warnte. Auch wegen des außerordentlich langsamen Tempos der Entwicklung der europäischen Energie-Infrastruktur könnte es zu bedeutenden Schwierigkeiten im kommenden Winter kommen, betonte Szijjártó.

(APA)