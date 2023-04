Wiederkehr: "Hat meine Gefühlswelt durcheinandergebracht"

Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr hatte während der Turbulenzen des Unternehmens Wien Energie wochenlang keinen Kontakt mit Bürgermeister Michael Ludwig.

Bekanntlich wollen die Neos als jene Partei gelten, die für größtmögliche Transparenz steht. Doch wie passt dies zu den heimlichen Vorgängen vom Sommer vorigen Jahres – rund um den ins Trudeln geratenen städtischen Energieversorger Wien Energie?

Damals stellte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) per Notkompetenz, also im Alleingang, insgesamt 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung – öffentliches Geld aus dem Budget der Stadt Wien. Sein Vize Christoph Wiederkehr (Neos) – er trat am Dienstag als Zeuge vor die U-Kommission zum Thema „Wien Energie“ – erfuhr von dieser Vorgangsweise erst im Nachhinein.