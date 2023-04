Digital-Uni: Eine Rektoren-Besetzung mit vielen Fragezeichen

Was nach Provinzposse aussieht, könnte sich zu einem veritablen Problem für Wissenschaftsminister Polaschek entwickeln: Die Bestellung der Gründungsrektorin der Linzer Digital-Uni wirft viele Fragen auf. Ein Gutachten des Verfassungsjuristen Heinz Mayer nennt die Vorgänge „rechtswidrig“. Der "Presse" vorliegende Mails aus dem Gründungskonvent zeigen, wie intransparent die Bestellung vonstattenging.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, mächtige Männer wehrten sich gegen den Aufstieg einer Frau. Einer gebürtigen Deutschen, IT-Expertin, von der „Presse“ 2012 zur Österreicherin des Jahres in der Kategorie Forschung gekürt. Sogar der Landeshauptmann stellte sie infrage, weil nicht „sein“ Kandidat zum Zug gekommen war. Die Bestellung von Stefanie Lindstaedt zur Gründungsrektorin der Linzer Digital-Uni las sich bisher als nicht geglückte Intrige einiger mächtiger (ÖVP-)Männer in Oberösterreich. Doch ganz so eindeutig dürfte das alles doch nicht sein: Ein Gutachten des Verfassungsrechtlers Heinz Mayer sieht „erhebliche Zweifel“ an der Rechtmäßigkeit der Bestellung. Er nennt sie „rechtswidrig“. Der Verdacht des Amtsmissbrauchs steht im Raum.

Letztverantwortlich ist Wissenschaftsminister Martin Polaschek. Mails an ihn und seine Beamten, die der „Presse“ vorliegen, deuten ein Match zwischen Grazer Akademikern und Linzer Industriellen an. Im Ministerium verweist man auf die Prüfung des Sachverhalts, die „keine Verletzung der relevanten Verfahrensvorschriften ergeben“ habe. Etwaigen Befangenheiten „wurde durch die Enthaltung von der Mitwirkung“ bei Einladung zum Hearing, dem Hearing sowie der Beschlussfassung über die Bestellung begegnet.

Der Hintergrund

Anders lautet der zentrale Vorwurf, der sich aus Mails aus dem Konvent ableitet, die der „Presse“ vorliegen: Lindstaedt soll von Vertretern der TU Graz in den Chefsessel gehievt worden sein, obwohl der Rektor der Linzer Johannes-Kepler-Universität, Meinhard Lukas, aus Sicht einiger Mitglieder ein geeigneterer Kandidat gewesen wäre. Das mutmaßliche Motiv: Über Lindstaedt Einfluss auf eine Institution zu haben, die potenziell viel (Förder-)Geld lukrieren könnte. Reüssiert die Uni damit, internationale Forschung anzulocken, könnte sie Platzhirschen gefährlich werden. Die renommierten Technischen Unis in Wien und Graz stichelten von Anfang an dagegen. Die Uni sei ein Sinnlosprojekt im „Machtrausch“ von ÖVP-Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Thomas Stelzer, die aber niemand wirklich braucht. Ein Vorwurf, in den die FH und die Opposition seither laut einstimmen.