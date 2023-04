Italien, und damit Europa, steht vor einem Superjahr in Sachen Fluchtbewegung. Fast täglich versuchen kleine Fischerboote von Afrika aus Europa zu erreichen. Die rechte Regierung von Giorgia Meloni steht vor ihrer ersten Krise. Wie will sie die Situation in den Griff bekommen?

Italien erlebt derzeit eine neue Migrationswelle. Die Zahl der Ankünfte von Asylwerbern hat sich innerhalb kurzer Zeit vervielfacht. Wegen der Rekordzahl an Flüchtlingen aus Nordafrika verhängte Rom den Notstand. Die rechtsaußen Regierung von Giorgia Meloni steht vor ihrer ersten Krise. Eine Krise, die freilich ganz Europa betrifft. Was hat die große Wanderbewegung ausgelöst und was will Giorgia Meloni mit diesem Notstand erreichen?

Gast: Susanna Bastaroli

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

Credits: ZDF

>>> Italien im Ausnahmezustand