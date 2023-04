Der Nerd, der ein Spiel mit dem Krieg trieb

APA/AFP/WBZ via CBS/HANDOUT

Festnahme Jack Texeiras durch das FBI in Dighton, Massachusetts. APA/AFP/WBZ via CBS/HANDOUT

Jack Texeira, ein 21-jähriger IT-Spezialist, verwechselte Kriegsspiel mit Krieg und nahm so Einfluss auf die Weltpolitik. Wieder einmal hat ein Comupter-Freak die US-Politik vorgeführt.

Rund 90 Minuten vor seiner Festnahme sprach Dawn Dufault noch mit Reportern der „New York Times“ über ihren Sohn, den meistgesuchten Mann der USA. Die Journalisten hatten den 21-jährigen Computer-Nerd und Rekruten der Nationalgarde, der sein Spiel mit dem Krieg trieb, zumindest die westliche Allianz im Ukraine-Krieg durcheinanderwirbelte und Einfluss nahm auf die Weltpolitik in einem Vorstadtidyll in Massachusetts aufgespürt.

Sie enthüllten den vollen Namen, der sich hinter Pseudonymen wie „OG“, „jackthedripper“, „excalibureffect“ oder TexKillYou“, unter denen er in Chat-Foren zirkulierte, verbirgt: Aus Jack T. wurde Jack Douglas Texeira, wie US-Justizminister Merrick Garland später bestätigte. Der Verdächtige werde jetzt wohl einen Anwalt brauchen, verriet Texeira noch den Reportern, ohne sich zu identifizieren. Für Freitag war in Boston die erste Einvernahme angesetzt. Auf das Delikt der Spionage steht eine Strafe von bis zu zehn Jahren, auf Hochverrat lebenslänglich.