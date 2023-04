Der Auto-Kanzler auf Tour d'horizon

Karl Nehammer lädt zu einem „Autogipfel“, bricht bald zu einer großen Afrika-Reise auf, plädiert für Zuwanderung, sieht aber Mängel bei der Rot-Weiß-Rot-Karte.

Für Karl Nehammer ist Österreich, wie seit seiner Zukunftsrede in den Favoritner Twin Towers die Runde macht, ein „Land der Autofahrer“. Deshalb kann auch kaum verwundern, dass am Mittwoch im Bundeskanzleramt ein „Auto-Gipfel“ steigt. Ja, die ganze kommende Woche steht im Zeichen des Autos. Denn der Bundeskanzler plant für Dienstag und Freitag auch Besuche bei BMW in Steyr und AVL List in Graz. Bei all den Terminen soll es darum gehen, ob und wie klimaneutrale synthetische Treibstoffe, sogenannte E-Fuels, Verbrennermotoren auch nach 2035 auf Touren halten können.



Nehammer setzt dabei auf Innovation. In fünf Jahren, so prophezeite er in einem Gespräch mit Journalisten im Bundeskanzleramt, werde man die Effizienz von E-Fuels anders sehen als heute. Denn die Forschung schreite voran. Und der Regierungschef will dafür weitere Fördermittel locker machen.

„Grüne nicht provoziert“