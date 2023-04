Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Bauern kassieren fürs Tun und Nichtstun: Wegen der russischen Invasion in der Ukraine erlaubten es die EU-Agrarminister den europäischen Landwirten, Brachen zu bewirtschaften – und parallel dazu Ökoprämien zu beziehen. In anderen Worten: doppeltes Geld. Mehr dazu.

Ungewöhnlicher Lichtschweif sorgt für Luftalarm in Kiew: "Es wurde ein Luftangriffsalarm ausgerufen, um Opfer durch auf den Boden fallende Trümmer zu vermeiden", heißt es aus der ukrainischen Hauptstadt. Die USA erwarten indes einen Nato-Beitritt Schwedens bis Mitte Juli. Das Kriegsgeschehen im Livebericht.

Siegfried Wolf geht in die Offensive: Der Unternehmer wird in der sogenannten Steuer-Causa als Beschuldigter geführt. Ein von seinen Anwälten in Auftrag gegebenes strafrechtliches Gutachten sieht ihn nun entlastet. Konkret geht es um einen verbotenen Deal zwischen Wolf und einer Finanzbeamtin hinsichtlich einer Steuernachzahlung. Mehr dazu.

Ex-BVT-Direktor Gridling als Zeuge vor Gericht: Im Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere Ex-Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) beginnt heute das Beweisverfahren. Den Angeklagten wird vorgeworfen, sie hätten einen syrischen General in Österreich untergebracht und ihm trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft. Unter den ersten geladenen Zeugen ist Ex-BVT-Direktor Peter Gridling.

Kämpfe im Sudan trotz angekündigter Waffenruhe: Augenzeugen berichten von Schüssen in der Hauptstadt Khartum - obwohl sich die paramilitärische Gruppe RSF am Nachmittag zu einer Feuerpause ab 18 Uhr bereit erklärt hatte. Der Sudan-Experte Alex De Waal schildert, welche Mächte dort mitmischen. Und befürchtet, dass der Krieg das Aus für die demokratische Entwicklung bedeutet. Ein Interview.

Mindestens 78 Tote nach Massenpanik im Jemen: Dutzende weitere Menschen sollen verletzt worden sein. Den Huthi-Rebellen zufolge war es bei der Verteilung von Spenden am späten Abend zu einem tödlichen Gedränge gekommen. Mehr dazu.

Die Zukunft sind Elektroautos, oder? Österreichs Autogipfel hat für viel Kritik und Proteste von Klimaaktivisten gesorgt, die gegen die von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) favorisierten E-Fuels demonstrierten. Was hat der Autogipfel (sonst) gebracht? Norbert Rief hat Antworten - im Podcast.

Das Marathon-Rennen englischer Mütter: Heute vor 100 jahren ereignete sich ein „nutzloses und beschämendes Schauspiel, das Mutter und Kinder gefährde“, schrieb die „Neue Freie Presse“ damals. Die Folge: zahlreiche Anzeigen. Eine Zeitreise.