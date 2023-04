Autogipfel: Die Zukunft sind Elektroautos, ob man will oder nicht

Der Autogipfel im Kanzleramt hat für viel Kritik und Proteste von Klimaaktivisten gesorgt, die gegen die von Kanzler Nehammer favorisierten „grünen Verbrenner", also E-Fuels demonstrierten. Was hat der Autogipfel wirklich gebracht? Norbert Rief gibt im Podcast Antworten.

Nach zweieinhalb Stunden war die ganze Sache wieder vorbei. Bundeskanzler Karl Nehammer hatte am Mittwoch zum Autogipfel geladen und mit rund 20 Experten über die Zukunft des Autos diskutiert.

„Alles Lüge“ oder „Kindergarten vor dem Kanzleramt"?

Währenddessen demonstrierten vor dem Kanzleramt Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ und von „Fridays for Future“ gegen das von Nehammer mehrmals erwähnte Ansinnen, in Zuikunft vor allem auf E-Fuels, also Alternativtreibstoffe für Verbrennermotoren setzen zu wollen. Die Letzte Generation wirft Nehammer vor, dass die sogenannten „grünen Verbrenner eine Lüge“ sind. Und für Fridays For Future war der Gipfel eine Kindergartenaktion und keine ernstzunehmende Debatte.

Norbert Rief, Auto- und Mobilitätsexperte der "Presse“, hat den Gipfel begleitet und stellt fest: "Es war eine erhellende Diskussion, bei der einmal mehr herauskam: Die Zukunft sind nicht E-Fuels, sondern in Europa werden Elektroautos kommen. Ob man will oder nicht."

Nachtrag: Es waren vier Frauen und 26 Männer beim Autogipfel eingeladen und anwesend.

Gast: Norbert Rief

Host: Anna Wallner

Mitarbeit: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Dominik

Credits: ORF/Ö1

