Wer zahlt Europas Bankenrettung?

Nach der Notübernahme der Credit Suisse in der Schweiz sieht die EU noch mehr Handlungsbedarf für ihre Bankenunion. Doch es gibt Widerstand aus Deutschland und Österreich. (c) APA/AFP/FABRICE COFFRINI (FABRICE COFFRINI)

Nach dem Bankenbeben in den USA und in der Schweiz plant die EU-Kommission, die Bankenunion zu vertiefen. Nicht alle Staaten sind dafür.

Am Ende zahlte doch der Steuerzahler. Dabei waren es größtenteils Managementfehler, die die Silicon Valley Bank (SVB) in den USA zu Fall gebracht haben. Auch die Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS in der Schweiz ließ am europäischen Bankensektor den Atem stocken. Erinnerungen an die Finanzkrise wurden wach. Damals sei eine Trilliarde Euro aus den Bilanzen verschwunden, sagte der Kommissar für Handel der Europäischen Union, Vladis Dombrovskis, am Dienstag bei der Vorstellung der Reform der Bankenunion.

Die EU will vermeiden, dass Steuerzahler für das Wanken europäischer Finanzhäuser aufkommen müssen. Daran wird schon länger gearbeitet. Die EU hatte 2014 die Bankenunion mit einer gemeinsamen Bankenaufsicht (SSM) und einer gemeinsamen Abwicklungsbehörde (SRB) etabliert. Als dritter Pfeiler sollte eine europäische Einlagensicherung (EDIS) folgen.

Es sollen mehr kleinere Banken abgewickelt werden

Bisher traf das Konzept einer gemeinsamen Haftung für Bankguthaben jedoch in der Euro-Gruppe auf vehementen Widerstand – allen voran aus Deutschland. Auch in Österreich hagelte es Kritik. „Die dritte Säule fehlt noch“, sagte Mairead McGuinness, Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Finanzstabilität und die Kapitalmarktunion. Sie bleibe aber weiterhin eine Priorität.

Somit ergänzt der nun vorgelegte Reformentwurf der EU-Kommission (Crisis Management and Deposit Insurance Framework) erst einmal nur bestehende Gesetze. Der große Wurf gelang hier nicht.

Worum geht es?