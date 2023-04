Mitreden: Wien-Marathon - hat auch Sie das Lauffieber gepackt?

Drucken



Am Sonntag steht Wien ganz im Zeichen des 40. City-Marathons. Schauen Sie zu oder nehmen Sie teil? Welche Tipps sind für Läuferinnen und Läufer unerlässlich? Und was gönnen Sie sich nach der sportlichen Leistung? Diskutieren Sie mit!

Am Sonntag findet der 40. Wien-Marathon statt, bei voraussichtlich optimalen Lauftemperaturen. Rund 39.000 Teilnehmer werden heuer erwartet, wenn man alle Bewerbe zusammenrechnet.

Das stark besetzte Elitefeld wurde aufgrund von Ausfällen kurz vor dem Lauf noch einmal kräftig durchgemischt. Mit Julia Mayer und Andreas Vojta wollen dieses Jahr auch zwei Österreicher sportliche Ausrufezeichen setzen. Mayer war Fußballerin, fand aber als Stürmerin nicht die restlose Erfüllung. Die 30-Jährige will nun am Sonntag auf Anhieb einen Rekord brechen. Mit Andreas Vojta hat Österreich zudem wieder einen konkurrenzfähigen "Marathon-Mann". Er gibt sein Renndebüt über die 42,195 Kilometer.

Aber auch für Hobbyläuferinnen und -Läufer - die meisten Teilnehmer sind übrigens als Staffel-Mitglied dabei - heißt das: letzte Vorbereitungen treffen. Dazu zählt auch die richtige Ernährung: Expertin Cornelia Lenardt beantwortet die Frage, ob man vor dem Marathon wirklich Nudeln essen soll. Sportmedizinerin Anne Hecksteden wiederum weiß die Antwort darauf, ob Bier nach dem Training eine gute Idee ist.

Ein Teilstück des Wien-Marathons führt traditionell durch die Prater Hauptallee. Hier schaffte es der kenianische Wunderläufer Eliud Kipchoge 2019 als erster Mensch der Welt, die Marathondistanz in einer Zeit unter zwei Stunden zurückzulegen - freilich unter Laborbedingungen. Aber gelaufen ist er sie, die Fabelzeit von 1:59:40. Hier fanden aber auch schon im 18. Jahrhundert Laufbewerbe statt. Damals war das Laufen aber durchaus verpönt, sogar von "widerlicher Menschenhetze" war die Rede.

Hat auch Sie das Lauffieber gepackt oder schauen Sie lieber am Straßenrand oder nur daheim vor dem TV-Gerät zu? Oder sind Sie womöglich genervt? Welche Distanz liegt Ihnen und wo laufen Sie generell am liebsten? Wie bereiten Sie sich vor: Mit Nudeln oder Kaiserschmarren oder ganz anders? Und was gönnen Sie sich danach? Diskutieren Sie mit!

