ORF-Managerin klagt ORF: Prozess geplatzt

Zum zweiten Mal ließ sich ORF-Generaldirektor Roland Weißmann beim Prozess gegen den ORF am Arbeits- und Sozialgericht entschuldigen. Der nächste Prozesstermin ist daher für den 26. Juni geplant. Die Klägerin sah sich von ihrem ehemaligen Chef, der das Medienunternehmen mittlerweile verlassen hat, sexuell belästigt.

Eigentlich hätte am Freitag der Prozess gegen den ORF starten sollen. Doch nachdem sich ORF-Generaldirektor Roland Weißmann 15 Minuten vor Prozessbeginn entschuldigen ließ und erneut keine Einigung zwischen der Klägerin und der beklagten Partei gefunden werden konnte, wurde der Prozess verschoben.

Hintergrund: Eine hochrangige ORF-Managerin sah sich von ihrem Chef sexuell belästigt und gemobbt. Weil sie keine Hilfe von der Gleichstellungskommission erhalten haben soll, fordert sie jetzt Schadenersatz. Sie wirft ihrem Arbeitgeber Machtmissbrauch, sexuelle Belästigung und Mobbing vor.

Heftiges Wortgefecht zwischen Anwältinnen

Aber auch eine zwischen der Klägerin und dem ehemaligen ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz unterzeichnete Vereinbarung soll nicht eingehalten worden sein. „Ich habe es so lange probiert, wie es nur ging. Es war aber schnell klar, dass diese Vereinbarung nicht gelebt wird“, so die Managerin am Freitag vor Gericht.

Zwischen den beiden Anwältinnen kam es allerdings zu einem heftigen Wortgefecht, woraufhin die vorsitzende Richterin, Monika Gaugl vorschlug, den Prozess auf den 26. Juni zu verschieben. Der ORF solle sich bis dahin einen Vorschlag überlegen, wie die Arbeitssituation der Klägerin verbessert werden könne. Beide Parteien waren damit einverstanden.