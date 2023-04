Werden Immobilien ein Problem für die Banken?

Das Ende des Immobilienbooms fordert seine Opfer. Berichte über die Signa-Gruppe des Immobilienmoguls René Benko beunruhigen.

Medienberichte über den Immobilienentwickler Signa rücken die Gewerbeimmobilien und ihre Beziehungen zu ihren Geldgebern in den Fokus. Werden Kredite für Büro- und Gewerbeimmobilien zum Risiko für die Banken?

Einer der bekanntesten Immobilienmogule Europas ist René Benko. Immobilienunternehmen wie seine Signa mit Sitz in Innsbruck erwirtschaften ihre Gewinne unter anderem mit hohen Wertsteigerungen ihrer Objekte. So wird für den Kauf und den Ausbau eines Kaufhauses, Geschäfts oder Bürogebäudes ein Kredit aufgenommen. Der Wert der Immobilie steigt im Regelfall und erhöht gleichzeitig die Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers, also der Immobilienfirma. Die Branche boomte jahrelang. Geld zu leihen war wegen der niedrigen Zinsen äußerst billig. Auch Signa profitierte und schüttete Dividenden aus. 500 Mio. Euro in den vergangenen zwei Jahren. In den Büchern ist das Portfolio mehr als 20 Mrd. Euro wert.

Doch die Baubranche leidet unter den angehobenen Zinsen. Manche Projekte wurden abgesagt oder kommen nicht weiter. Der Immobilienboom ist vorbei.