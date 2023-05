Erstmals seit zwei Jahren wieder mehr Arbeitslose in Österreich

(c) IMAGO/Daniel Scharinger

(c) IMAGO/Daniel Scharinger

Nachdem die Arbeitslosigkeit in Österreich 25 Monate in Folge gesunken ist, gab es im April wieder einen Anstieg. Die Arbeitslosenquote blieb bei 6,2 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit ist im April im Jahresabstand

das erste Mal seit zwei Jahren gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen

und Schulungsteilnehmer lag Ende April im Vergleich zum

Vorjahresmonat um 1,2 Prozent höher. 331.156 Personen waren

arbeitslos gemeldet oder in Schulung, das sind um 3.848 mehr als vor

einem Jahr. Der leichte Anstieg war von Experten erwartet worden.

Erstmals wurden auch Ukraine-Vertriebene in der

Arbeitslosenstatistik erfasst.

Die Arbeitslosigkeit sei "trotz vieler Krisen auf einem sehr

niedrigen Niveau", kommentierte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP)

am Dienstag in einer Aussendung die aktuellen Arbeitsmarktdaten. Die

Konjunkturabschwächung sei schon im Bauwesen, im Tourismus und auch

bei den offenen Stellen sichtbar, sagte der Vorstand des

Arbeitsmarktservice (AMS), Johannes Kopf.

Geflüchtete aus der Ukraine erstmals miterfasst

Ukraine-Vertriebene werden laut Kocher mit dem nun völlig freien

Arbeitsmarktzugang Schritt für Schritt in der regulären

Arbeitsmarktstatistik erfasst. Nach Angaben von AMS-Vorstand Kopf

sind etwa 2.900 aus der Ukraine vertriebene Personen seit nicht ganz

zwei Wochen auch als arbeitslos oder in Schulung beim AMS

registriert. Weitere rund 4.000 Ukrainer hätten in den nächsten

Wochen einen Termin beim AMS, bei dem sie auch als arbeitslos und

für eine Betreuung und Vermittlung vorgemerkt werden.

Die Arbeitslosenquote lag Ende April unverändert bei 6,2 Prozent.

Die Seitwärtsbewegung bei der Arbeitslosenrate sei "vor allem auf

den Beschäftigungsanstieg zurückzuführen", so Arbeitsminister

Kocher. Mit 3.928.000 Beschäftigten waren um 55.000 Personen mehr in

Beschäftigung als noch vor einem Jahr.

Die Konjunktureintrübung in Österreich macht sich auch am

Stellenmarkt sichtbar. Beim AMS waren Ende April über 115.000 offene

Stellen als sofort verfügbar gemeldet, ein Minus von rund 11 Prozent

gegenüber dem Vorjahresmonat.

Stärkster Anstieg in Salzburg

Nach Branchen betrachtet gab es mehr Arbeitslose und

Schulungsteilnehmer am Bau sowie in der Beherbergung und Gastronomie

(jeweils +4,6 Prozent), im Gesundheitswesen (+3 Prozent) und im

Bereich Verkehr und Lagerwesen (+ 2,1 Prozent). Rückläufig war die

Arbeitslosigkeit bei der Arbeitskräfteüberlassung (-8 Prozent), im

Handel (-2,8 Prozent) und in der Warenerzeugung (-1,1 Prozent).

Im Bundesländervergleich gab es Ende April den stärksten Anstieg

bei den Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern in Salzburg (+8

Prozent), gefolgt von Vorarlberg (+5,5 Prozent), Steiermark (+3

Prozent), Tirol (+1,8 Prozent), Oberösterreich (+1,3 Prozent) und

Wien (+0,8 Prozent). Unverändert waren die Zahlen in Kärnten. Einen

Rückgang gab es im Burgenland (-1,1 Prozent) und in Niederösterreich

(-1,7 Prozent).

Der stärksten Anstieg der Arbeitslosigkeit inklusive

Schulungsteilnehmer wurde bei Ausländern (+9 Prozent), Personen mit

akademischer Ausbildung (+6,9 Prozent) und Jugendlichen unter 25

Jahren (+5,2 Prozent) verzeichnet. Deutlich rückläufige Zahlen gab

es hingegen noch bei den über-50-Jährigen (-4,9 Prozent) und bei

Inländern (-3,7 Prozent).

