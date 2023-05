Trotz diverser Unsicherheiten halten sich die Börsen derzeit erstaunlich gut. Bei manchen Aktien ist das Gewinnpotenzial laut Experten nun sogar gewachsen. Bei diesen dreien etwa.

Intensive Woche, die abgelaufene. Jede Menge Unternehmensberichte zum ersten Quartal mit durchwachsenen Ergebnissen. Dann noch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Am Donnerstag folgte der der Europäischen Zentralbank (EZB). Und am Freitag schließlich überraschend starke Arbeitsmarktdaten aus den USA, was Investoren nicht unbedingt freut, weil sie eine weitere Straffung der Geldpolitik befürchten. Trotzdem klang die Woche gemessen an den Leitindizes versöhnlich aus. Kein nennenswertes Plus, kein nennenswertes Minus.

Wie aber ist die Stimmung? Eine gewisse Nervosität ist nicht zu übersehen – neben anderen Faktoren wird sie von den wiederholt aufpoppenden Schwierigkeiten diverser US-Banken genährt. Unter anderem waren es die Turbulenzen bei der Bank First Republic, die zwar schnell vom Bankenriesen JP Morgan übernommen worden ist, bei der aber auch die US-Einlagensicherung FDIC zusagen musste, für Verluste bei Immobilien einzustehen.

Trotz Nervosität sind die Märkte übrigens erstaunlich stabil. Es scheint, als wollten sie unbedingt bewahren, was sie zuletzt gewonnen haben.

Der Blick wird weiter und vielleicht noch stärker auf die Inflations- und Konjunkturdaten gerichtet sein, weil sie ja mögliche Hinweise für die Geldpolitik der Notenbanken liefern. Am Freitag kam hier wohlgemerkt Beunruhigendes aus Deutschland, und zwar ein Rezessionssignal: Statt der erwarteten 2,2 Prozent betrug das Minus bei den Neuaufträgen für die Industrie im März 10,7 Prozent. Man muss das nicht überinterpretieren, aber wachsam sein.

Was den weiteren Kurs der Notenbanken betrifft, herrscht im Übrigen Rätselraten. Die Fed steuert nach der dieswöchigen Zinserhöhung zwar auf eine Zinspause zu, weil die Inflation ihren Höhepunkt überschritten hat, aber Fed-Chef Jerome Powell lässt sich trotzdem nicht festlegen, wie er weiter vorgeht. Und die EZB hat das Tempo der Zinserhöhungen zwar gedrosselt, aber für eine Zinspause ist es hier definitiv noch zu früh, weil das Inflationsproblem noch virulent ist. Offen ist, wie lang und wie stark sie die Zinsen weiter erhöht.

Erhöht wurde diese Woche auch wieder so manches Kursziel diverser Aktien, die man daher als Beimischung zu einem hoffentlich breit gestreuten Depot in Betracht ziehen könnte. wir haben drei davon herausgefiltert: