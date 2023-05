Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Putin hat nichts zu feiern: Russland feiert am Dienstag den Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland im Jahr 1945. Doch die Feierlichkeiten werden überschattet vom Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sabotage, Machtkämpfe, drohende Gegenoffensive: Vor dem heutigen Feiertag plagten den Kreml viele Sorgen, schreibt Jürgen Streihammer. Mehr dazu.

Gegenveranstaltung zum Tag des Sieges in Kiew: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird zur Feier des Europatags in Kiew erwartet. Nach Angaben eines Sprechers will die deutsche Spitzenpolitikerin in der ukrainischen Hauptstadt unter anderem Präsident Wolodymyr Selenskij treffen. Mehr im Live-Bericht.

ÖH kämpft gegen Bedeutungslosigkeit: Ab heute, Dienstag, sollen Österreichs 345.000 Studierende ihre Interessensvertretung wählen. Die Wahlbeteiligung ist historisch gering. Das erklärte Ziel aller neun heuer antretenden Fraktionen ist es deshalb, die Wahlbeteiligung wieder deutlich zu heben. Mehr dazu.

Israels überraschender Angriff auf Gaza: Eigentlich herrscht seit knapp einer Woche eine Waffenruhe zwischen Israelis und Palästinensern. Doch Israel tötete in der Nacht gezielt Mitglieder des Islamischen Dschihad, dabei kamen zwölf Menschen ums Leben, auch Frauen und Kinder. Mehr dazu.

Was hat der Lebensmittelgipfel am Montag gebracht? David Freudenthaler erklärt, wieso die Lebensmittelpreise in Österreich so hoch sind und sich die Politik so schwer tut, die Preise zu senken und die Inflation einzudämmen. Der Podcast.

Warum ein Jogginghosen-Verbot aus der Welt ist: Der Jugendsprecher der FPÖ in Wien wünscht sich allen öffentlichen Schulen ein Jogginghosen-Verbot. „Hat die Wiener FPÖ nicht mitbekommen, was in der Modewelt in den vergangenen Jahren passiert ist?“, fragt Eva Winroither. Die Forderung ziele darauf ab, Kinder (und ihre Eltern) aus bestimmten Bildungsschichten zu diskreditieren. Die Morgenglosse.

Chinas geheimnisvoller Raumgleiter landet: Das neue Raumschiff war mehr als 276 Tage im All. Es gibt keine Bilder des Flugobjekts. Der Raumgleiter solle für eine „friedliche Nutzung“ des Weltalls dienen. Mehr dazu.