Wien: Schwere Missstände bei Integrationsförderung

Die wichtigste Integrationsinitiative der Stadt wird in einem Bericht des Stadtrechnungshofs Wien zerpflückt. Für Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr ist es eine weitere Baustelle in seinem Ressort.

Wenn die Prüfer des Stadtrechnungshofs Wien ausrücken, beginnt in den Wiener Magistratsabteilungen das Zittern. Immerhin decken die unabhängigen Prüfer regelmäßig Missstände und Korruption in der Stadtverwaltung auf. Und auch diesmal ist der Stadtrechnungshof (StRH) fündig geworden – wie die am Dienstag veröffentlichten Berichte zeigen.

Besonders brisant ist diesmal ein Papier unter dem Titel „Prüfung der integrationspolitischen Wirksamkeit und der Mittelverwendung von Start Wien“. Der Bericht dürfte dem zuständigen Integrationsstadtrat, Christoph Wiederkehr (Neos), wenig Freude bereiten.