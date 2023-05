Endspurt im Rennen um SPÖ-Vorsitz

Hans Peter Doskozil und Andreas Babler werben am letzten Tag noch um Spätentscheider. Das Match um die Parteiführung bleibt weiterhin spannend.

Am Mittwoch haben die SPÖ-Mitglieder noch Gelegenheit, an der Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz teilzunehmen. Bis Mitternacht kann online abgestimmt werden, wer per Post abstimmt, benötigt den Poststempel mit heutigem Datum. Es gibt auch noch eine letzte Chance, seine Meinung zu revidieren: Wer bereits online abgestimmt hat, kann nochmals den Fragebogen per Post schicken. In dem Fall gilt nämlich die postalisch abgegebene Stimme.

Zwei der drei Kandidaten, nämlich Hans Peter Doskozil und Andreas Babler, nutzten am Dienstag die Chance, nochmals Werbung in eigener Sache zu betreiben. Nur die amtierende Parteivorsitzende, Pamela Rendi-Wagner, hielt sich – wie schon im ganzen parteiinternen Wahlkampf – zurück.