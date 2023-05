CDU-Politikerin Güler: „Es gibt eine Riesenwut auf die Deutschtürken“

(c) ullstein bild via Getty Images (ullstein bild)

Die deutsche CDU-Politikerin Serap Güler spricht über Erdoğan-Wahlplakate in Nürnberg, die Doppelstaatsbürgerschaft und die kitschige türkische Seele.

Die Presse: Wie nehmen Sie die türkische Wahl in Deutschland wahr?

Serap Güler: Sie mussten nur an den türkischen Generalkonsulaten in den Städten vorbeifahren: Dort standen lange Schlangen. Die Menschen waren bereit, sich ein, zwei Stunden anzustellen. Es ist eine Schicksalswahl.

Mehr als 640.000 Türken in Deutschland haben bei der türkischen Präsidentschaftswahl ihre Stimme abgegeben. Im Wahlkampf hingen in Nürnberg Plakate der Regierungspartei AKP, die für den Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan warben. Sollte das erlaubt sein?

Definitiv nicht. AKP-nahe Medien oder Vertreter fragen mich gern, ob ich es richtig finde, dass sich deutsche Politiker in die inneren Angelegenheiten der Türkei einmischen. Meine Antwort: Wenn ihr nicht möchtet, dass wir das tun, macht hier keinen Wahlkampf! Wenn ich 25 Plakate in Nürnberg mit Erdoğans Konterfei ertragen muss, darf man sich nicht wundern, wenn in Deutschland darüber gesprochen wird.

Die deutschen Grünen haben zur Abwahl Erdoğans aufgerufen.