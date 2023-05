Rettungswagen blockiert: Ein Ereignis, viele Ungereimtheiten

Die Diskussion um einen blockierten Rettungswagen durch Klimaaktivisten hält an. Die Aktivisten sehen keinen Zusammenhang, die Polizei schon. Weiters behaupten sie, dass der Mann schon vor der Aktion gestorben sei. Die Rettung dementiert das.

Die Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ steht erneut in der Kritik, diesmal aber nicht nur wegen Verkehrsbehinderungen, sondern aufgrund von schwerwiegenderen Vorwürfen. Mittwochfrüh soll ein Rettungswagen in Wiener Verteilerkreis in Favoriten durch die Blockade der Demonstrierenden am Weiterfahren gehindert worden sein. Der Patient verstarb noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort in Niederösterreich, ein Notarzthubschrauber war auch vor Ort.

Die „Letzte Generation“ gestand am Mittwoch einen Fehler ein, es sei diesmal verabsäumt worden, die Rettung vorab über die Verkehrsbehinderung in Kenntnis zu setzen. Das bestätigt auch die Wiener Rettung gegenüber der „Presse": „Gestern wurden wir nicht informiert." Das sei aber ohnehin nicht immer der Fall, zudem lasse sich nicht sagen, ob eine Vorwarnung die Einsatzbehinderung schmälere: "Es ist natürlich eine nette Geste, aber wenn es staut, staut es und dann kommen wir nicht durch."

Ungereimtheiten in den Aussagen

Was den Vorfall betrifft, wies die Klimaschutzgruppe aber jede Schuld von sich. In einem Statement der „Letzten Generation“ ist zu lesen: „Wie bei jedem unserer Proteste war auf einer Fahrspur niemand festgeklebt, um diese im Ernstfall sofort aufmachen zu können. Es gab kein Anzeichen eines Notfalls." Es habe außerdem nie eine Aufforderung der Polizei gegeben, einen Rettungswagen durchzulassen. Der Protest habe sich zudem „primär auf den von Süden kommenden Verkehr" ausgewirkt, während der Rettungswagen in die Gegenrichtung unterwegs war.

Die Polizei macht hingegen auf Ungereimtheiten in der Stellungnahme der „Letzten Generation“ aufmerksam. „Der Verteilerkreis ist ein Kreisverkehr“, betont Polizeisprecherin Irina Steirer, „dort staut es sich bei einer Behinderung ja nicht nur in eine Richtung, sondern im gesamten Bereich.“ Der betreffende Rettungswagen sei von der Grenzackerstraße in Richtung Altes Landgut unterwegs gewesen. Ungefähr 200 bis 250 Meter von jener Stelle, wo sich die Protestierenden am Schutzweg angeklebt hatten, habe es dann kein Durchkommen mehr gegeben. „Es ist zwar schön, wenn eine Spur frei bleibt“, erklärt Steirer, „aber wenn es sich bereits nach hinten staut, bringt das auch nichts mehr."

Klimakleber könnten Rettung übersehen haben

Dass die Gruppe den Rettungswagen nicht bemerkt habe, schließt die Polizei nicht aus. Eine direkte Aufforderung an die Demonstrierenden, den Weg freizumachen, habe es tatsächlich nicht gegeben, räumt Irina Steirer ein, denn: „Jemanden zu bitten, aufzustehen, der an der Straße festklebt, hat nicht viel Sinn.“ Stattdessen seien die Beamten „nach hinten gegangen und haben versucht, Zentimeter für Zentimeter Autos zu schlichten“. Als das schließlich gelungen war, konnte der Rettungswagen über die Mitte der Verkehrsanlage weiterfahren.

Mann erst gegen 9.14 Uhr für tot erklärt

Für den 69-jährigen Patienten, der in Niederösterreich einen Kreislaufstillstand erlitten hatte, kam die Hilfe aber zu spät. Im Statement der „Letzten Generation“ ist zu lesen: „Der Verstorbene wurde vor Ort bereits von Einsatzkräften eines Notarzthubschraubers versorgt, und noch vor Protestbeginn für tot erklärt.“ Das stimme nicht, sagt Andreas Zenker, Pressesprecher für das Niederösterreichische Rote Kreuz, das mit einem Rettungsdienst aus Schwechat und einem C9-Hubschrauber bereits vor Ort war. Gegen 8 Uhr sei der Notruf eingegangen, erst gegen 9 Uhr 14 sei der Mann für tot erklärt worden. Die Protestaktion der „Letzten Generation“ am Verteilerkreis hat gegen 8 Uhr gestartet.

Rechtliche Konsequenzen

Ob es einen maßgeblichen Unterschied gemacht hätte, wenn der Wiener Rettungswagen besser durch den Verkehr gekommen wäre, lässt sich laut Zenker nicht eindeutig sagen. Beide Rettungsteams vor Ort hätten sich über eine Stunde um den Patienten bemüht. Fest stehe aber, sagt Zenker, dass bei einem Kreislaufstillstand jede Sekunde zählt: „Pro Minute sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um zehn Prozent."

Vier Mitglieder der "Letzten Generation" wurden angezeigt. In einer Aussendung der Polizei heißt es konkret: Vier Aktivistinnen und Aktivisten wurden „gemäß dem Strafgesetzbuch (§ 89) und der Straßenver-

kehrsordnung (§26 Abs. 5) angezeigt“. Ihnen drohen Freiheitsstrafen bis zu drei Monaten oder Geldstrafen bis zu 180 Tagessätzen, sollte sich herausstellen, dass sie grob fahrlässig gehandelt haben.