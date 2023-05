Kaum sonst wo wird so viel Geld verschoben, wie im internationalen Fußball. An Österreich geht der Milliardenregen weitgehend vorbei, einzig Salzburg schafft mit den Red Bull-Millionen so manchen Achtungserfolg. Bei den Wiener Traditionsklubs herrscht hingegen sportliche Flaute. Bei Rapid will das die neue Chefriege mit einem radikalen Kurswechsel ändern.

Die Wiener Austria hat ihre Bundesliga-Lizenz gerade erst in 2. Instanz erhalten, bei Rapid überlegt der neue Vorstand ungewöhnliche Wege, um wieder zu Geld und Erfolg zu kommen. Und dabei könnte die eine oder andere heilige Kuh geschlachtet werden, was die leidgeprüfte wie leidenschaftliche grün-weiße Fanszene alles andere als begeistern dürfte. David Freudenthaler und Gerhard Hofer unterhalten sich Über Traditionsklubs als Auslaufmodell und warum Investoren-Millionen noch lange keinen sportlichen Erfolg garantieren.

Gast: Gerhard Hofer

Host: David Freudenthaler

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

