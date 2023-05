Im Juni eröffnet Danger Dan das Lido Sound Festival in Linz.

Danny Kötter

Mit Gegenwind kann der deutsche Künstler Danger Dan umgehen, wenn er aus der richtigen Richtung kommt. Im Juni eröffnet er das Lido Sound Festival in Linz.

Anders als sein Künstlername Danger Dan suggerieren würde, gibt sich Daniel Pongratz im Interview handzahm, zurückhaltend und ganz und gar nicht bedrohlich. In der HipHopFormation Antilopen Gang ist der deutsche Musiker seit Jahren erfolgreich, 2021 erklomm er dann auch als Solokünstler mit seinem Album „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ die Charts. Seine Inhalte sind politisch, linksaktivistisch und ironisch. Im Juni wird er das Lido Sound Festival in Linz eröffnen und sein Album wird noch mal in einer LiveVersion erscheinen. Im Interview spricht er über seine Schulzeit, politische Gegner und seinen Tretbootverleih.

Sie sind Opener beim Lido Sound Festival in Linz, wo Sie vor bis zu 30.000 Besuchern spielen könnten. Haben Sie sich als Soloact schon an so ein Publikum gewöhnt?

Daniel Pongratz: Es ist definitiv besser geworden, am Anfang hatte ich wirklich richtig Angst, ob ich in diese Rolle als singender Pianist reinfinde. Als Rapper ist das manchmal einfacher, da kann ich herumschreien, am Klavier ist das alles ein wenig intimer.

Ihr Album wird ein zweites Mal in einer Live-Version veröffentlicht, ist das der Versuch, die Kuh nochmal zu melken?