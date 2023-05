Das Klimt-Bild "Insel im Attersee" bei der Sotheby's-Präsentation in New York.

Heute, Dienstag, abend, wird in New York wieder um Millionen ein Klimt-Gemälde versteigert. In Österreich ist unter privaten Besitzern Unruhe zu bemerken. Es geht darum, welche Unsicherheiten die Gesellschaft zu akzeptieren bereit ist.

Heute Nacht wird es spät für die österreichische Klimt-Szene: Um ein Uhr früh kommt in New York eines seiner radikalsten Gemälde unter den Hammer, die „Insel am Attersee“ von 1902 (kleines Foto). Als „Wasser im Rahmen“ wurden solche Bilder bezeichnet, die Gustav Klimt in der jährlichen Sommerfrische vom geliebten Attersee malte. 45 Mio. Dollar soll das Inselbild bringen, den 2022 aufgestellten Klimt-Auktionsrekord von 105 Mio. Dollar für „Buchenwald/Birkenwald“ aus der Sammlung von Microsoft-Chef Paul Allen wird es wohl nicht knacken. Aber sag niemals nie im Auktionsgeschäft. Schon gar nicht bei einer derart untadeligen Provenienz wie bei diesem Bild – „Die Presse“ berichtete. Ist eine solche gegeben, könnte die Zeit, sich von seinem Klimt zu trennen, eine interessante sein. Verständlich, dass es bei privaten Klimt-Besitzern in Österreich gewisse Unruhe gibt. Jeder Verdacht auf Raubgut aus jüdischem Besitz wirft Schatten auf Preis, Verleihungen – oder überhaupt die Chance, das Werk zu zeigen.

Die Frage ist ja meist, ob das Bundesdenkmalamt einen Klimt aus Österreich überhaupt ausführen lässt. Wenn nicht, müsste der Verkauf am nationalen Markt über die Bühne gehen, da lässt man die Klimt-Zimelie dann wohl lieber doch im Wohnzimmer hängen. Oder in der Albertina. Wie es die Bank Austria/Unicredit seit 2012 mit „Nixen (Silberfische)“ tut, das eben nicht wie der Großteil der kapitalisierbaren historischen Kunstsammlung der ehemaligen Z-Länderbank veräußert wurde. Derzeit hängt das sündige Wassertreiben in der Klimt-Sonderausstellung im Unteren Belvedere, einige Tage noch, dann geht es in die Albertina zurück.