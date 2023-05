Wer „Mauern aufzieht“, schadet der Wirtschaft

Standort. Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer sieht eine neuerliche Auflage einer blau-türkisen Koalition mit großer Skepsis. Eine Partei, die eine „Festung Österreich“ errichten möchte, sei schlecht für ein exportorientiertes Land.

Wien. Mit Salzburg dürfte nun das dritte Bundesland eine türkis-blaue Landesregierung bekommen. Zumindest auf Bundesebene sieht Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer eine weitere Auflage einer ÖVP-FPÖ-Koalition sehr skeptisch. „Ich kann mir auf Bundesebene schwer eine Zusammenarbeit mit Menschen vorstellen, die das Land, Stichwort Festung Österreich, einmauern wollen“, sagte Mahrer im Gespräch mit der „Presse“. Eine Partei wie die FPÖ, die „Mauern aufziehen“ will, sei schlecht für ein „exportorientiertes Land, das stark von internationalen Touristen abhängig ist und in der Welt wissenschaftlich und kulturell vernetzt ist“.

„Ich fordere mehr Vernunft in der Debatte und keine wahnwitzigen Extreme“, sagte Mahrer. Bei so vielen fehlenden Arbeitskräften in der Wirtschaft „nimmt auch niemand, der aus dem Ausland kommt und leistungsbereit ist, jemand einen Job weg“. Offiziell waren Ende April beim Arbeitsmarktservice 115.000 offene Stellen gemeldet. Die Unternehmen sprechen aber von einer Lücke von bis zu 200.000 Personen.

Dabei stieg Ende April erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder die Zahl der Beschäftigungslosen. 331.156 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 1,2 Prozent mehr als im April 2022. 72.504 davon waren in einer Schulung. Gleichzeitig waren mit 3.928.000 Beschäftigten um 55.000 Personen mehr berufstätig als vor einem Jahr.

Gegen 32-Stunden-Woche

In dieser angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt seien Rufe von links nach einer 32-Stunden-Woche genauso kontraproduktiv, sagte Mahrer. „Unser Wohlfahrtsmodell baut auf einem gemeinschaftlich finanzierten Sozialversicherungssystem auf. Da darf man nicht für einen Teil der Bevölkerung ein Trittbrettfahrertum zulassen“, sagt der Wirtschaftskammer-Chef. Es könne nicht sein, dass manche glauben, „es wird schon ein paar Deppen geben, die das für die Mehrheit schultern“.

„Die Zeit der angenehmen Unwahrheiten ist vorbei, wir brauchen eine Zeit der unangenehmen Wahrheiten“, sagte Mahrer. Und eine dieser unangenehmen Wahrheiten laute: „Wenn wir wollen, dass dieses Wohlstandsniveau erhalten bleibt, dann werden wir alle anpacken müssen.“

Derzeit werden jenen, die mehr leisten wollen, sogar noch „Steine in den Weg gelegt“. Überstunden müssten generell steuerfrei sein. Wer über das gesetzliche Pensionsalter hinaus arbeiten möchte, der sollte nicht auch noch steuerlich dafür bestraft werden. Wer mehr Vollzeitbeschäftigte haben möchte, der müsse bei der „Kinderbetreuung ganzheitlich und ohne ideologische Scheuklappen“ vorgehen.

Regierung „Opfer ihrer Arbeit“

Zum jüngsten Wahlerfolg der KPÖ in Salzburg meint der Wirtschaftskammer-Chef: „Wo Kommunismus draufsteht, ist auch Kommunismus drinnen.“ Er finde es „schockierend“, wenn Menschen nicht mehr wissen, was etwa im Stalinismus geschehen sei.

Kritik übt Mahrer aber auch an der Regierung. Die habe die Rufe der Sozialpartner ignoriert und nicht in die Preisbildung bei Strom eingegriffen. „Jetzt wundern sich alle, dass sich die teuren Energiepreise durch die Volkswirtschaft gefressen haben.“

Die hohe Inflation, die im April bei 9,7 Prozent lag, würde auch viele Unternehmer belasten, vor allem Klein- und Mittelbetriebe leiden unter den hohen Kosten, berichtet Mahrer. Er warnt deshalb jetzt schon vor neuerlichen überzogenen Lohnerhöhungen. „Wir können uns höhere Lohnabschlüsse als in Deutschland nicht leisten“, sagte Mahrer. Das würde die Wettbewerbsfähigkeit massiv gefährden.

Österreich steckt in der Stagflation

Zur Erinnerung: Die Jahresinflation lag im vergangenen Jahr bei 8,6 Prozent. Dementsprechend hoch waren die Lohnabschlüsse. Für heuer hat das Finanzministerium eine durchschnittliche Teuerung von 7,1 Prozent eingepreist. Viele Experten halten dies für eine sehr optimistische Prognose. Der Internationale Währungsfonds kam im April auf einen Wert von 8,2 Prozent. Das wäre annähernd so hoch wie im vergangenen Jahr. Mit einem großen Unterschied: Im Vorjahr wuchs die heimisch Wirtschaft immerhin um fünf Prozent. Für heuer ist gerade einmal ein homöopathisches Wachstum von 0,3 Prozent prognostiziert. Österreich steckt also mitten in der sogenannten Stagflation. Hohe Inflation bei stagnierender Wirtschaftskraft.

Trotz dieser Entwicklung und der vergleichsweise kräftigen Teuerung sei die Lage in Österreich besser als in den meisten EU-Ländern, betont Mahrer. „Die Regierung ist Opfer ihrer eigenen Arbeit“, meint der Wirtschaftskammer-Präsident.

Die Regierung habe viel Geld zur Kompensation der Preissteigerungen in die Hand genommen, etwa mit dem Klimabonus. Auch durch die Steuerreform sei den Menschen „mehr Netto vom Brutto“ geblieben. Darüber hinaus haben auch die Bundesländer ihren Beitrag zur Stabilisierung der Kaufkraft geleistet.

Es konnte somit erreicht werden, dass die Nachfrage nicht eingebrochen ist. „Das war gut für die Wirtschaft, sicherte Arbeitsplätze, aber es war auch inflationstreibend“, resümiert Mahrer.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2023)