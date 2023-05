Lose-lose-Situation für Michael Ludwig und die Wiener SPÖ

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig am 1. Mai 2023

Für die oft als mächtig titulierte Stadtpartei ist der Ausgang der Mitgliederbefragung eine Katastrophe. Der Bürgermeister hat sich komplett verschätzt und steht auf der Verliererseite – was seinem Standing schadet.

„Neiiiiiin.“ Der Ausgang der Mitgliederbefragung sei keine politische Niederlage für Michael Ludwig. Wie denn auch? Er lebe eben Solidarität und Loyalität, wie sie im Programm der SPÖ verankert sind.

So lautet am Dienstag die offizielle Version der Wiener SPÖ zur Tatsache, dass Noch-Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner als Letzte aus dem Dreikampf in der Mitgliederbefragung hervorgegangen ist. Jene Rendi-Wagner, vor, neben und hinter der der Chef der größten SPÖ-Landesorganisation, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, bis zuletzt gestanden ist. Und mit deren Sieg er laut einem hochrangigen SPÖ-Politiker auch fest gerechnet hat. Der erfahrene Stadtparteichef hat sich verkalkuliert.

Inoffiziell ist in der Wiener Rathaus-SPÖ dann aber auch ganz anderes zu hören.