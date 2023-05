Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Rock-Ikone Tina Turner ist verstorben: Die in den USA geborene Sängerin und Schauspielerin, die aus einfachsten Verhältnissen und einer von Missbrauch geprägten ersten Ehe zu einer der erfolgreichsten Unterhaltungskünstlerinnen aller Zeiten aufstieg, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Die Wahlschweizerin sei friedlich nach langer Krankheit in ihrem Haus in Küsnacht bei Zürich gestorben, heißt es. Ein Nachruf.

Ron DeSantis fordert Donald Trump heraus: Der prominente US-Republikaner Ron DeSantis will Präsident der Vereinigten Staaten werden - sein Wahlkampfstart hat allerdings für reichlich Spott gesorgt. Für seine „große Ankündigung" wählte der rechte Hardliner eine im Internet übertragene Unterhaltung mit Twitter-Chef Elon Musk, bei der es zu Beginn aber immer wieder Tonprobleme gab. Mehr dazu.

Massive russische Luftangriffe auf Kiew: Russland habe die ukrainische Hauptstadt „erneut aus der Luft angegriffen", schreibt der Chef der Zivil- und Militärverwaltung von Kiew, Serhij Popko, via Telegram. Der Luftalarm in der Stadt habe mehr als drei Stunden gedauert. In mehreren Teilen des Landes herrscht Luftalarm, vorranig wird vor Drohnenangriffen gewarnt. Das Kriegsgeschehen im Livebericht.

Parlament verändert Pflege und Kurzarbeit: Der Nationalrat beschließt heute einige Neuerungen in der Pflege. Sie wird als Lehrberuf etabliert, mit drei- bzw. vierjähriger Ausbildung zur Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz. Den Bonus für pflegende Angehörige bekommen nun auch jene, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben. Beendet werden indes die Regeln für die Corona-Kurzarbeit, etwa was die Möglichkeit einer abweichenden Beihilfenhöhe betrifft, und zwar mit Ende September.

Fortschritte im US-Schuldenstreit: Die Unterhändler des demokratischen Präsidenten Joe Biden und des Verhandlungsführers der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, haben Fortschritte bei der Lösung des US-Schuldenstreits erzielt. „Wir haben bei der Arbeit (...) einige Fortschritte gemacht. Das ist sehr positiv", sagt McCarthy Reportern nach einem vierstündigen Treffen im Weißen Haus.

Stimmabgabe von Auslandstürken beendet: Im Ausland ist die türkische Präsidentenwahl am Mittwochabend um 22 Uhr beendet worden. In Österreich wurde dabei neuerlich ein Rekord verbucht. Bereits am Vortag war nämlich mit 63.626 Stimmen die Beteiligung der ersten Wahlrunde (62.349 Stimmen) übertroffen worden. Weltweit gaben bis Mittwochabend 1.839.488 Auslandstürken ihre Stimme ab.

Traiskirchen wird gerade eingemeindet, schreibt Oliver Pink. Und meint damit: Das rote Wien stemmt sich gegen den Bedeutungsverlust. Die Macht geht entweder auf eine kleine entschlossene Gruppe oder auf die Länder über. Der Leitartikel.

Startet jetzt die ukrainische Gegenoffensive? Die Stadt Bachmut, monatelang Symbol für das russische Scheitern in der Ukraine, ist gefallen. Fast zeitgleich wurde die russische Region Belgorod angegriffen. Damit sei eine "neue Dimension" erreicht, sagt Militärexperte Major Albin Rentenberger. Alle Seiten scheinen hochnervös. Der Podcast.