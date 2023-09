Die vielen Gesichter des Gioacchino Rossini

Er war der Meister der komischen Oper. Sein „Barbier von Sevilla“ hat sogar Beethoven beeindruckt. Eine Oper konnte der Belcanto-Meister in zwei Wochen zu Papier bringen. Aber er konnte noch viel mehr. Wilhelm Sinkovicz plaudert im Musiksalon diesmal über Gioacchino Rossini.

Zu hören sind Ausschnitte aus folgenden Aufnahmen:

Streichersonaten.

Academy of St. Martin in the Fields - Neville Marriner (Philips)

Tempesta aus „La Cenerentola“

Orchestra del Teatro Comunale Bologna - Riccardo Chailly (Decca)

Ouvertüren zu „Der Barbier von Sevilla“ und „Wilhelm Tell“

Chicago Symphony Orchestra - Fritz Reiner (RCA)

Rendezvous de Chasse

Budapest Festival Orchestra - Ivan Fischer (Channel Classics)

Stabat mater

Catherine Malfitano, Orchester des Maggio musical - Riccardo Muti

Petite Messe solenelle

Lucia Popp, King’s College Choir, K & M Labeque - Stephen Cleobury

Péchés de Vieillesse

Stefan Irmer (MDG)

Alessandro Maaragnoni, Ars Cantica - Marco Berrini (Naxos)