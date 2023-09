FPÖ-Ideologe Mölzer trifft Taliban in Afghanistan

FPÖ in Afghanistan

FPÖ in Afghanistan

Bilder des afghanischen Nachrichtensenders Tolo News zeigen Andreas Mölzer zu Besuch bei den Taliban. Er soll gemeinsam mit weiteren FPÖ-Mitgliedern den afghanischen Außenminister getroffen haben. Ein Mitarbeiter Mölzers bestätigt die Reise. Die FPÖ spricht von einer „Privatangelegenheit“.

Ein Post auf der Plattform X (vormals Twitter) der grünen außenpolitischen Sprecherin Ewa Ernst-Dziedzic sorgte Montagvormittag für Aufsehen. Sie teilte ein vom afghanischen Fernsehsender Tolo News online gestelltes Bild von FPÖ-Urgestein Andreas Mölzer im Gespräch mit dem afghanischen Außenminister Amir Khan Muttaqi. Laut Tolo News habe Muttaqi mehrere Mitglieder der Freiheitlichen Partei getroffen, so wird zumindest dessen Sprecher zitiert. Man habe neben anderen Themen auch die Erleichterung von Konsulatsdiensten für afghanische Bürger in Wien besprochen. Der Tolo-News-Post ging am Sonntag online.

Mölzer war von 2004 bis 2014 Abgeordneter im Europäischen Parlament. Er gilt als führender Ideologe der FPÖ, besetzt offiziell aber kein Spitzenamt in der Partei mehr. „Die Presse“ hat vorerst vergeblich versucht, Mölzer telefonisch zu erreichen. Bernhard Tomaschitz, Mitarbeiter Mölzers bei der Zeitschrift „Zur Zeit“, bestätigte die Reise - allerdings ohne weitere Informationen zu nennen.

Die FPÖ teilte lediglich schriftlich mit, man habe erst durch Medienanfragen von der Reise Mölzers erfahren. Es handle sich „um eine reine Privatangelegenheit dieser Personen“. Die Reise sei weder in Abstimmung mit, noch im Auftrag der FPÖ erfolgt - und auch nicht von ihr bezahlt, hieß es aus dem Parlamentsklub.

Der Sprecher des afghanischen Außenministers veröffentlichte auf X weitere Fotos des Treffens. Darauf ist auch der ehemalige FPÖ-Bundesrat Johannes Hübner zu erkennen - er war noch bis Juni 2023 aktiver Mandatar, derzeit ist er Präsident der Freiheitlichen Akademie Wien.

Rechter Autor in Afghanistan verschleppt

Ein Grund für den mutmaßlichen Besuch der FPÖ-Mitglieder in Afghanistan könnte die Verschleppung eines rechtsextremen Autors sein. „Der Standard“ berichtete Mitte Juni 2023 von der Inhaftierung des Wiener Rechtsextremisten Herbert F. in Afghanistan. Die Taliban würden dem Mann Spionage vorwerfen. F. veröffentlichte Texte im Magazin „Info Direkt“, in dem rechte Parteien wie die FPÖ oder Deutschlands AfD regelmäßigen Inseraten schalten.

Tolo News wiederum ist ein afghanischer Nachrichtensender, der im Jahr 2010 gegründet wurde. Die Taliban erteilten dem 24-Stunden-Nachrichtensender die Erlaubnis, weiterhin zu senden. Im März 2022 wurde allerdings schon einmal das Studio von Taliban gestürmt und mehrere Mitarbeiter wegen eines kritischen Berichts kurzzeitig festgenommen, darunter der Nachrichtenchef.



