Sanft verbessern oder ordentlich erneuern?

Was Experten raten, um in alten Häusern moderne Wohnqualität zu gewährleisten. Die Dos and Dont‘s bei der Sanierung von Altbauten.

Alte Häuser können durch natürliche Materialien und Proportionen ein Wohngenuss sein – wenn sie gut in Schuss sind. Doch Mauerfeuchtigkeit etwa ist am Land oft ein Problem, vor allem wenn Grundmauern direkt ins Erdreich gebaut wurden. Diese gefährdet nicht nur die Bausubstanz. „Sie zersetzt den Mörtel, der damals verwendet wurde“, erläutert Gerold Gruber vom Bautenschutzspezialisten Veinal, „was zu starker Schimmelbildung führen kann.“ Gruber setzt auf eine Horizontalsperre, „die sich seit 30 Jahren bewährt hat“.

Steinmauern trocknen