Pleiten, Pech und Babler: Die SPÖ und kein Ende ihrer Pechsträhne 

Ein schräges Wahlkampf-Strategiepapier, das Andreas Babler angeblich nie in Auftrag gegeben hat. Eine Schrebergarten-Affäre in der Stadt Wien. Der SPÖ-Chef muss am Ende seiner Comeback-Tour vor allem wieder Probleme lösen und wegreden.

Den Abschluss seiner wochenlangen Comeback-Tour hat sich Andreas Babler sicher anders vorgestellt. Statt bei strahlendem Spätseptember-Wetter auf dem Wiener Rathausplatz für sich und seine Partei zu werben, musste er Fragen zum irrtümlich veröffentlichten Strategiepapier des Meinungsforschungsinstituts Sora beantworten.

Die anwesenden Wählerinnen und Wähler waren aber eher über die Schrebergarten-Affäre empört. Auch die trübt die Laune im SPÖ-Parteivorstand.

Wie sehr schaden der SPÖ diese jüngsten Skandale und Aufregungen? Das analysieren in dieser Podcast-Folge Klaus Knittelfelder und Elisabeth Hofer.

Mehr dazu:

>>> Julia Wenzel: Babler zu Sora-Papier: „Haben wir nicht bezahlt und nicht beauftragt“

>>> Elisabeth Hofer: Liebe vs. Hass von Kickl: Wie die SPÖ ihre Gegner im Wahlkampf darstellen hätte sollen

>>> Oliver Pinks Leitartikel: Ich weiß, wie du nächsten Sommer wahlwerben wirst

>>>> Kleingartenaffäre um vier SPÖ-Politiker wird Fall für Stadtrechnungshof

Gast: Elisabeth Hofer, Klaus Knittelfelder, „Die Presse“

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Credits: ORF