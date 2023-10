Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Metaller starten in die Verhandlung: Heute startet die erste Gesprächsrunde in der Metalllerlohnrunde. Die Gewerkschaften fordern eine Lohnerhöhung um 11,6 Prozent für die 200.000 Beschäftigten in der Metallindustrie. Das teilten sie den Arbeitgebern vorige Woche mit. Die finden das „überzogen“. Die Verhandlungen dürften schwierig werden. Mehr dazu.

Türkei greift nach Anschlag in Ankara Ziele in Nordirak an: Wenige Stunden nach dem Bombenanschlag in Ankara hat das türkische Militär Luftangriffe im Nordirak geflogen. Dabei sei „eine große Zahl von Terroristen neutralisiert“ worden, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntagabend mit. Mehr dazu.

London stockt Nato-Friedenstruppe im Kosovo auf: Die Spannungen im Kosovo flammen wieder auf, die Sorge vor einer Eskalation wächst. Großbritannien erhöht nun seine Präsenz im Rahmen der Nato-geführten Friedensmission KFOR. Auch andere Staaten überlegen, weitere Soldaten zu entsenden. Mehr dazu.

Bei den Republikanern rumort es: Nach der Einigung im Streit über den US-Haushalt ist ein offener Machtkampf bei den Republikanern ausgebrochen. Hardliner wollen ihren „Speaker“ Kevin McCarthy stürzen, weil er im Budget-Streit auf die Demokraten zugegangen war. Mehr dazu.



Wann ist ein Sieg ein Sieg? Sophie Karmasin liefert sich einen Schlagabtausch mit der WKStA – und verbucht einen Etappensieg. Die Morgenglosse.

Rabenmutter? Langzeitstillerin? Am Anfang ist es das Natürlichste der Welt, nach ein paar Monaten kann es immerhin nicht schaden, später dann ist es ein Tabu. Wenn es um das Thema Stillen geht, dann können Mütter gefühlt nichts richtig machen. Und alle haben eine – meist festgefahrene – Meinung. Dabei ist das Thema weit komplexer. Anlässlich der Weltstillwoche eine Einordnung.

Nobelpreiswoche startet: Heute wird in Stockholm der bzw. die Träger des diesjährigen Nobelpreises für Physiologie und Medizin bekannt gegeben - und damit die Nobelpreis-Woche eingeläutet. Am Dienstag erfolgt die Bekanntgabe der Preisträger für Physik, Chemie folgt am Mittwoch, Literatur am Donnerstag, der Friedens-Nobelpreis am Freitag und am Montag darauf die Wirtschaftswissenschaften.