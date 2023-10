Währing: Auf Drehpause im Kreuzgassenviertel

Drucken

Schauspielerin Naemi Latzer am umgestalteten Johann-Nepomuk-Vogl-Platz.

Mit der Wiener Schauspielerin Naemi Latzer unterwegs im 18. Wiener Bezirk - vom Johann-Nepomuk-Vogl-Platz über den Schubertpark bis zur Kulturdrogerie in der Gentzgasse.

Ruhige Gassen, viele Bäume, Gründerzeitvillen und (gutbürgerlichen) Mietshäuser: So zeigt sich Währing, einer der grünsten Bezirke Wiens. Bekannt für die noblen Häuser im Cottageviertel, den Türkenschanzpark und den Kutschkermarkt, gilt es die weniger beachteten Bezirksteile im 18. zu entdecken: Vor nunmehr drei Jahren wurde der Johann-Nepomuk-Vogl-Platz umgestaltet. Seitdem hat er sich von einem „verschlafenen Ort“ hin zu einem gepflegten und belebten Freiraum entwickelt. Mit seinem wöchentlichen Bauernmarkt, attraktiven Lokalen und neuen Grünflächen, lockt er vor allem die Währinger aus dem sogenannten Kreuzgassenviertel an. Dazu zählt auch Naemi Latzer. „Ich bin eine Ur-Währingerin – seit nunmehr 30 Jahren“, meint die Schauspielerin.

Kunst und neue Lokale im Grätzel

Der Platz wurde „wachgeküsst“ samt wichtigem Detail am Rande: Die öffentliche WC-Anlage wurde von der Mitte auf die Seite versetzt – Kinder haben somit mehr Platz zum Spielen. Außerdem: das gastronomische Angebot kann sich sehen lassen. Da wäre beispielsweise das „Nest“, das zu Latzers Lieblingslokalen gehört, wie sie erzählt. Sogar die Straßenbahn fährt seit der Umgestaltung fast direkt vor ihre Haustüre. Denn die neue Station der Linie 42 befindet sich gegenüber vom Markt und in unmittelbarer Nähe zur Wohnung der Wienerin. „Ich fühle mich wohl im Grätzel“, meint Latzer, die für ihren „Traumberuf“ gerade sehr viel unterwegs ist. Die geschichtsinteressierte Frau steht aktuell vor der Kamera für ein finnisches Historiendrama und bereitet sich parallel dazu für ein Theaterstück in Graz vor. Aber spätestens zur Eröffnung des Währinger Kunstfestivals am 7. Oktober, wird sie wieder in Wien sein: Latzer ist Darstellerin in einem Kurzfilm, der anlässlich der einwöchigen Veranstaltung auf dem Areal der einstigen Semmelweisklinik gezeigt wird.

Renovierte Wohnung mit Familiengeschichte(n)

In den Drehpausen komme sie daheim in Wien zur Ruhe. Am besten gelinge ihr das in ihren eigenen vier Wänden, mitten im 18. Bezirk. Auf Herbergssuche musste sich die Absolventin des Wiener Konservatoriums für Schauspiel so gut wie nie begeben. Denn ihre Oma mietete vor mehr als 60 Jahren eine kleine Wohnung in der Schopenhauerstraße, die wiederum ihre Eltern renovierten und sogleich um die Nachbarswohnung erweiterten.