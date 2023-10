„Wir müssen in den Krieg“. Israelische Soldatinnen und Soldaten in der Nähe des Städtchens Sderot am 9. Oktober.

„Presse“-Korrespondentin Mareike Enghusen berichtet aus Israel über die Einberufung von 300.000 Reservisten, darunter Frauen wie Männer, in den Kriegsdienst, die Stimmung in Tel Aviv und das militärische Vorgehen der Regierung.

Die Israel-Korrespondentin der „Presse“ berichtet aus Tel Aviv über die Lage vor Ort am Tag drei nach den brutalen Angriffen der Hamas auf das Land. 300.000 Reservisten, Männer wie Frauen, hat Israel nun in den Krieg geschickt, „das spürt man auch“, erzählt Enghusen. Viele Restaurants und Geschäfte sind geschlossen. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn plötzlich alle in den Krieg ziehen müssen? Und wie viele wollen das Land verlassen?

Israels Verteidigungsministerium hat in der Zwischenzeit die totale Blockade des Gazastreifens erklärt. Was genau heißt das? Und wie sieht die weitere militärische Strategie aus? Weiß man mittlerweile besser, wie der Hamas der Angriff auf Israel gelingen konnte? All das beantwortet Mareike Enghusen in dieser Folge.

Gäste: Mareike Enghusen, „Die Presse“

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

