Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Fußballfans als Ziel eines Terroranschlags: Ein bewaffneter Mann schoss mit einer Waffe offenbar gezielt auf schwedische Fußballfans. In Brüssel gilt die höchste Terrorwarnstufe. Das Ländermatch Belgien gegen Schweden wurde abgebrochen. Eine Verbindung zu den Entwicklungen in Gaza gebe es nicht, sagt die Staatsanwaltschaft, möglicherweise aber einen islamistischen Hintergrund. Mehr dazu

Biden reist nach Israel: US-Präsident Joe Biden wird am Mittwoch Israel besuchen. Das kündigte Außenminister Antony Blinken am Dienstag an. Biden werde Gespräche mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu führen und klarstellen, dass Israel das Recht habe, sich selbst zu verteidigen. Mehr dazu

Was kann Israel mit seiner Militäroffensive überhaupt gewinnen? Die Weltöffentlichkeit wartet wie gebannt auf die israelische Bodenoffensive. Doch was genau ist eigentlich deren Ziel? So leicht lässt sich die Hamas nicht ausschalten. Im Norden wartet mit der Hisbollah der noch viel gefährlichere Feind. Aber es gibt noch andere, viel wahrscheinlichere Fronten, sagt „Presse“-Nahost-Korrespondent Karim El-Gawhary im aktuellen Podcast. Mehr dazu

„Es ist unglaublich, wie naiv wir waren“: Michael Milshtein, Leiter des Forums für Palästinenserstudien der Universität Tel Aviv, zerpflückt die israelische Gaza-Politik der vergangenen Jahre. Mehr dazu

Budgetrede unter Motto „Optimismus für Österreich“: Am Mittwoch hält Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) seine zweite Budgetrede, diesmal unter dem Titel „Optimismus für Österreich“. Schon im Vorfeld ist klar: Die Ausgaben des Bundes steigen 2024 aufgrund der Teuerung massiv. Mehr dazu

ÖFB-Team qualifiziert sich für EM: Die Mannschaft von Ralf Rangnick gewinnt in Aserbaidschan mit 1:0. Das Ticket für die Euro hat sich das ÖFB-Team nach einer gelungenen Qualifikation ehrlich verdient. Mehr dazu

Deutscher Buchpreis geht an Österreicher: Vom Theresianum zum Marianum: Der österreichische Autor Tonio Schachinger war Schüler an der Wiener Eliteschule, nun gewinnt er den populärsten deutschsprachigen Literaturpreis mit einem Coming-of-Age-Roman über einen Schüler, der vor einem sadistischen Lehrer ins Gaming flüchtet. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über nationalsozialistische Krawalle an den österreichischen Universitäten. Mehr dazu