Wie schützt man sein Zuhause am besten vor Einbrechern?

Tipps für sicherere Häuser und Wohnungen: von geschlossenen Fenstern über starke Schlösser bis zum überlegten Social-Media-Gebrauch.

Für manche Menschen ist ein Einbruch ein großer Schock, oft mit psychischen Folgeschäden, andere verkraften es besser – aber, ganz abgesehen von verschwundenen Wertgegenständen, kann jeder gerne auf das Eindringen in die Privatsphäre verzichten. Die Fenster beim Verlassen der Wohnung nicht gekippt zu lassen und die Tür zu versperren, versteht sich dabei von selbst. Aber reicht das? Nicht immer.

Bollwerk Wohnungstür

„Da bei Wohnungen in oberen Stockwerken Fenster von außen so gut wie nicht zugänglich sind, liegt das Hauptaugenmerk auf der Eingangstür, die mechanisch verstärkt sein sollte, etwa mit einem Balkenschloss oder einer doppelten Verriegelung“, rät Jürgen Leimer, Vorsitzender FG Elektronikdienstleister des Verbands der Sicherheitsunternehmen Österreichs. Ähnliches meint Martin Köhler, Leiter Fachbereich Sachversicherung bei Uniqa. „Ist der Einbau einer Sicherheitstür, etwa bei denkmalgeschützten Altbauten, nicht möglich, sollte man sie von innen verstärken, mit Beschlägen oder zusätzlichen Riegeln.“

Elektronische Verriegelungen allein sehen Experten eher skeptisch. „Jede elektronische Sicherung erfordert viel Technikwissen des Benutzers und man sollte nicht vergessen, dass ein solches Schloss auch gehackt werden kann“, sagt Köhler. Auch Leimer meint: „Ein elektronisches Schloss sollte nur in Kombination mit einer mechanischen Sicherung eingesetzt werden – und mit einer Batterie versehen sein, sonst hat man bei einem etwaigen Stromausfall Probleme.“ Muss man bei einer Wohnung, so sie nicht ebenerdig ist, also in erster Linie die Eingangstür sichern, schaut es bei einem Haus, vor allem, wenn es nicht im Ortsverband steht, ganz anders aus.

Sicherheitssystem fürs Haus

„Bei einem Haus sind viele Faktoren zu berücksichtigen: Wo steht das Haus? Wie luxuriös schaut es aus? Wie groß und uneinsichtig ist der Garten? Wie schaut es mit etwaigen Fluchtwegen aus?“, weist Leimer auf mehrere Aspekte hin.