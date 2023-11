„Übelst Bock auf Zimtschnecken?“

Auf der Mariahilfer Straße hat am Wochenende das Kölner Franchise Cinnamood eröffnet und gleich für lange Schlangen gesorgt.

Ein bisschen Geduld muss man haben, wenn man auch an dem aktuellen Food-Hype teilhaben will: Während ringsum die meisten Geschäfte auf der Mariahilferstraße 74A noch geschlossen haben, reicht die Schlange vor Cinnamood bis zur Straßenmitte: Mehr als zehn handytippende Menschen warten hier auf den neuesten heißen Scheiß: Zimtschnecken. Dabei ist an diesem Mittwochmorgen offenbar gar nicht so viel los. „Die letzten Tage ging die Schlange immer bis da rüber“, sagt eine Dame, die sich nun auch eingereiht hat: Neugierde siegt eben.