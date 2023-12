Stiller Stilmix auf der Schmelz in Wien

Coach Doris Bogner suchte einen Altbau im Zentrum von Wien und fand ihr Glück in einem Neubau im Grünen: Warum sie sich in ihrer Wohnung im 15. Bezirk so wohlfühlt. Und was es mit der „Knallfarbe“ Beige auf sich hat.

Ich bin durch die Hauseigentümer auf diese Wohnung gestoßen und wohne seit Mai 2021 hier“, erzählt Coach Doris Bogner. „Eigentlich habe ich in dieser Gegend nicht gesucht, trotzdem habe ich mich hier in dieser Neubauwohnung auf Anhieb zu Hause gefühlt. Sie ist heute mein absoluter Wohlfühlort, und ich würde um nichts in der Welt wieder im Altbau wohnen wollen.“ Ihre Erdgeschoßwohnung verfügt über 65 Quadratmeter, einen Patio sowie einen kleinen Garten.

Grünblick zu Frühstück

Der Grundriss der Wohnung mit Bungalow-Flair ist in Richtung Innenhof ausgerichtet, die Raumaufteilung so gut, dass sie weitaus größer und geräumiger wirkt. Die perfekte Lage – die Nähe zur Innenstadt und doch am Stadtrand und schnell im Grünen, die Nähe zu ihrer Lieblingslaufstrecke Schönbrunn und die Nähe zum Wienerwald – hat Bogner überzeugt. „Außerdem liebe ich die Stille hier. Obwohl ich mitten in der Stadt wohne, ist kein einziges Auto zu hören, dafür werde ich morgens vom Vogelgezwitscher geweckt.“ Die Freiflächen sind für sie das größte Glück, der Blick in den Himmel und die Füße in der Wiese. „Meine 65 Quadratmeter bieten alles, was ich brauche, ich strebe nicht nach groß und größer.“