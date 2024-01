Flohmarkt-Mix mit Gartenidyll in Wien Neubau

Kreatives Arbeiten – und dazu gehört auch Tee trinken: Foodartist Judith Larcher in ihrer Wohnung im 7 Bezirk.

Vor drei Jahren siedelte Foodartist Judith Larcher vom 3. in den 7. Bezirk – passenderweise in einstige Räume der Konfiserie Altmann & Kühne.

Ich bin jetzt quasi eine Hofdame“, scherzt Judith Larcher (auch als Titi Laflora bekannt) über die Änderungen in ihrem Privatleben. Ihre langjährige Ehe hatte ein – gutes, aber doch – Ende gefunden, und dann war da diese Zeitungsannonce: „Erdgeschoßwohnung, 75 m2 mit charmantem Hofgarten in Wien Neubau“.

Dass in den Räumen in der Zollergasse einst die Produktionsstätte der traditionsreichen Wiener Konfiserie Altmann & Kühne untergebracht war – und dass die Vermieterin sie sympathisch fand –, tat ihr Übriges: Vor drei Jahren zog Larcher mit Sohn, Sack und Pack von ihrem Domizil im dritten Bezirk (nachzulesen auf diepresse.com/immobilien) in den siebten. „Für meinen Sohn ist die Lage auch optimal, Papa und Arbeit sind gut erreichbar.”