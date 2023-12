Universität Harvard bietet Seminar über Taylor Swift an

Im Sommersemester kann man an der US-Eliteuni Harvard lernen, war Taylor Swift und William Wordsworth verbindet. Es ist nicht das einzige Seminar über den Popstar.

Eigentlich ist Lyrik ihr Spezialfach, aber die Englischprofessorin Stephanie Burt bietet im kommenden Sommersemester ein Seminar an, in dessen Mittelpunkt eine Pop-Künstlerin steht: Taylor Swift natürlich, die derzeit höchst erfolgreich mit ihrer „Eras“-Tour um die Welt reist und von Spotify und Apple Music gerade erst zur „Künstlerin des Jahres 2023“ ernannt wurde.

Im Kurs „Taylor Swift and Her World“ werden Texte der Musikerin mit welchen von Schriftstellern verglichen, darunter Gedichte von William Wordsworth oder Romane von Willa Cather sowie ein Buch von James Weldon Johnson. Möglicher Kritik, dass ihr Seminar nicht ernst genug sei, entgegnete Burt in „New York Times“: Es seien „genug bewunderte toten Menschen, die in Englischstudium seit langem gelehrt werden“, Teil des Curriculums. Swift bilde allerdings den Rahmen des Kurses.

Mehr lesen Analyse von Taylor Swifts Texten als Uni-Kurs

Es ist nicht das erste oder einzige Mal, dass Swift auf den Lehrplänen steht. Auf der Arizona State University fand bereits ein Psychologieseminar zum Thema Swift statt, die University of California, Berkeley plant einen Kurs zu Unternehmerschaft – betitelt mit „Taylor‘s Version“, und auf der University of Florida können Studierende die Geheimnisse von Swifts Storytelling lernen.

Burts Seminar übrigens ist beliebt bei den Harvard-Studierenden: Mehr als 300 Anmeldungen gibt es für den Kurs bereits. (Red.)