Pisa-Reaktionen: Harsche Kritik an Polaschek nach „Presse“-Interview

Die Reaktionen des Bildungsministers auf die aktuellen Pisa-Ergebnisse sorgen für Unmut bei der Opposition.

Am Mittwoch sorgten die Ergebnisse der aktuellen Pisa-Erhebung weiter für teils heftige politische Debatten. Global gesehen sanken die Leistungen in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften generell ab. Österreich blieb global gesehen über dem OECD-Schnitt. Die Schere zwischen den Geschlechtern und je nach sozioökonomischen Hintergrund ging weiter auf.

Dass sich Bildungsministers Martin Polaschek (ÖVP) im Interview mit der „Presse“ am Dienstag aber dennoch zufrieden zeigte, sorgte bei Vertretern von SPÖ und Neos für harsche Kritik. Auf die Frage, welche Reformen er sich für die Schule im 21. Jahrhundert vorstelle, meinte er, dass der Ball aktuell bei den Experten und Expertinnen der Bildungsforschung liege. Diese Aussage ließ die Wogen auf X hochgehen.

SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler sah ein „Versagen“ der türkis-grünen Bildungspolitik. „Kein Mut, keine Zukunftsperspektiven - das spiegelt sich auch in den PISA-Resultaten“, sagte sie via Aussendung. „Es muss Schluss sein damit, dass ständig nur kosmetische Änderungen im Bildungssystem durchgeführt werden. Wir brauchen ein Bildungssystem mit Zukunft“.

Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger reagierte auf X: „Es kann nicht sein, dass wir eine Verschlechterung der PISA Ergebnisse (sic!) einfach so hinnehmen! Mit dem Mittelmaß kann sich niemand zufrieden geben. Wir müssen Bildung parteiübergreifend zum Nationalen (sic!) Anliegen machen!“.

Auch aus dem ÖVP-nahen Umfeld kamen kritische Stimmen. Die ehemalige Beraterin von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP), Heidi Glück, ließ in Bezug auf das „Presse“-Interview via X wissen, dass sie nicht glauben wolle, dass das „keine Fake-Antwort eines Bildungsministers ist“. Am Vortag hatte schon die Industriellen Vereinigung von „schrillenden Alarmsignalen“ und „großen Aufträgen“ für die Bildungspolitik gesprochen.

