Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

COP28 schärft Beschlussentwurf nach: Der neue zentrale Beschlussentwurf der Weltklimakonferenz ruft zu einem „Übergang“ weg von fossilen Energien auf. Damit wurde der Mittwochfrüh in Dubai vorgelegte Text in langwierigen Verhandlungen im Vergleich zum vorherigen Entwurf nachgeschärft. Zahlreiche Länder setzten sich aber nicht mit ihrer Forderung durch, einen weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zu vereinbaren. Mehr dazu

Israel testet Flutung von Hamas-Tunneln: Die israelischen Streitkräfte testen laut Berichten von US-Medien die Flutung der Tunnel der islamistischen Hamas im Gazastreifen. Es werde Meerwasser in einige Tunnel gepumpt, um herauszufinden, ob sich die Methode zur großflächigen Zerstörung des unterirdischen Systems eigne, berichtete der US-Fernsehsender CNN am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf einen mit der Angelegenheit betrauten US-Beamten. Mehr dazu

Salzburg-Aus im Europacup: Salzburg verliert in der Champions League daheim gegen Benfica mit 1:3 und verspielt auf der Zielgeraden sein Europacup-Ticket für das Frühjahr. Mehr dazu

Massive Kritik an Alaba: Der ehemalige Bayern-Profi David Alaba ist nach dem Sieg von Real Madrid bei Union Berlin in die Kritik geraten. „Alaba, ein zentrales Problem für Madrid“, schrieb die spanische Sportzeitung „Mundo Deportivo“ nach dem Auftritt des Abwehrchefs der Königlichen beim 3:2 am Dienstagabend. Mehr dazu

Alma Zadić und die „gute“ Weisung: Einflussnahmen sind bei manchen Strafverfahren offenbar doch erlaubt, schreibt Daniel Bischof in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Wintereinbruch in der Ukraine: Mit Schnee und Kälte sind auch die russischen Angriffe auf die kritische Infrastruktur der Ukraine zurückgekehrt. Wie hat man sich vorbereitet und wie blickt man auf das zweite Kriegsjahr zurück? Der aktuelle „Presse“-Podcast. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über das Phänomen moderner Kreuzritter. Mehr dazu