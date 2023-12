„The Crown“-Finale: Kate Middletons Mutter, eine berechnende Kupplerin

Nach sechs Staffeln hat „The Crown“ nun ein Ende. Die Liebesgeschichte von William und Kate wurde reichlich ausgeschmückt, eine unerwartete Figur findet Einzug.

Von 1947 bis ins Jahr 2005 hat Autor Peter Morgan sein Publikum in „The Crown“ mitgenommen. Über sieben Jahre, sechs Staffeln und sechzig Episoden hat dieses gelernt: Der Unterhaltung wegen muss der Dramatiker erfinden, ohne den Firlefanz gäbe die Serie nicht viel her. Nach Aristoteles ist das das Privileg der Dichtung. Freilich stellt sich zum historischen Drama trotzdem eine Frage laufend wieder (zumindest all jenen, die der Royal Family nicht schon via Boulevard immerzu auf den Fersen war): Ist dieser Handlungsstrang nun tatsächlich passiert oder die kreative Geburt Morgans?

Etwa als in Folge Sieben Kate Middleton (erst Ella Bright, dann Meg Bellamy) und ihre Mutter Carole (Eve Best) auf Prinzessin Diana (Elizabeth Debicki) und Prinz William (Ed McVey) treffen. Es ist eine Rückschau ins Jahr 1996, wenige Monate vor Dianas Tod (der in den Folgen zuvor ausgiebigst behandelt wird, der Erscheinung der Toten inklusive). Die Royals verkaufen Zeitschriften für den guten Zweck, die 16-jährige Kate ersteht trotz Menschentraube ein Exemplar. Es kommt zum kurzen Dialog, der in Wahrheit nie passiert ist. Mehrfach hat die echte Kate öffentlich bedauert, Diana nie kennengelernt zu haben. Morgan erzählt etwas anderes.

Schlimmer als Mrs. Bennet

Überhaupt ist auch die Figur der Carole Middletons recht gewagt geschrieben. Ihre tragende Rolle innerhalb der letzten Folgen hat etwas erfrischend Unerwartetes inmitten der sattsam bekannten historischen Ereignisse. Ganz offenkundig nutzt Morgan den Charakter, um Spannung zu erzeugen, dafür sind dem Autor Außenstehende, also Nicht-Royals, lieber. Auch Mohamed Al-Fayed diente diesem Zweck. Überhaupt ist „The Crown“ summa summarum recht unkritisch der Monarchie gegenüber, die Royals werden in ihrer Rolle eher bedauernswürdig gezeichnet. Es ist also nicht Kate, die künftige Königin, die dem Zuschauer die Geschichte des sozialen Aufstiegs durch die royale Hochzeit vermittelt – die Mutter gibt die berechnende Kupplerin. Schon früh fasst sie den Thronfolger als künftigen Schwiegersohn ins Auge, den Traum verfolgt sie fortan mit stoischer Penetranz. Sie sorgt dafür, dass der Prinz und ihre Tochter zeitgleich in denselben Kursen landen, dabei hätte Kate eigentlich auf eine ganz andere Universität gehen sollen.

Eve Best als Carole Middleton. Netflix

Sympathieträgerin ist Carole Middleton damit wahrlich keine, gar die Tochter stellt sie irgendwann zur Rede, stellt in Aussicht, dass der Prinz womöglich nicht der richtige Kerl für sie sei („Du bist schlimmer als Mrs. Bennet!“). Glaubt man der echten royalen Erzählung, so war er es doch. Wie die junge Liebe einst entflammte und ob die Middletons die Strippen zogen, ist wenig bis gar nichts bekannt. Die Middletons sind eine notorisch private Familie, Material aus Erstquellen gibt es kaum, der Handlungsstrang wurde entsprechend fabuliert. Die Erzählung um das junge Paar gleicht dabei einer herkömmlichen Liebeskomödie: Unschuldiges, vernünftiges Mädchen (den Auftritt in Lingerie auf einer Modenschau mal ausgenommen) trifft auf begehrten Royal.

Dass das Treffen von William und Kate in Schottland kein Zufall gewesen sein mag, kam erstmals 2013 auf, als das Buch „Kate: The Future Queen“ von Katie Nicholl erschien. Darin beschreibt sie Autorin, Kate habe mutmaßlich des Prinzens wegen die Universität St. Andrews besucht, statt ihrer eigentlichen Wunschuni in Edinburgh, auf der sie gar schon aufgenommen war. Auch das „gap year“ tat sie ihm gleich. Ob mit Kalkül oder wegen juveniler Schwärmerei.

Die letzte Staffel endet in einer royalen Hochzeit (nicht Williams und Kates, aber Charles‘ und Camillas) und einer trübseligen Queen Elizabeth, die beginnt über den Tod nachzudenken, nicht wissend, dass sie noch 17 Jahre lebt. Eine Fortsetzung ist übrigens ausgeschlossen, die Serie war ohnehin in ihren Anfängen am stärksten.